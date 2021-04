Assis au bureau de l’analyste avec Flores, l’ancien champion du monde de boxe de six poids De La Hoya était clairement sous l’influence et a attiré des moqueries dans le monde entier en ligne pour avoir brouillé ses mots et se lancer dans de longues diatribes.

Pourtant, Flores pour sa part ne se joindra pas à l’empilement.

« Oscar était drôle, » Flores a insisté pour se battre contre le MMA.

« Il essayait d’être drôle, et je l’ai laissé être qui il est. Donc s’il se laisse aller … il ne se bat pas demain, il ne se bat pas dans un mois – il se bat en juillet, donc nous avons plus de deux ans – et – un mois et demi jusqu’en juillet, « Flores a poursuivi, en référence au retour prévu du joueur de 48 ans.

« Le camp d’entraînement typique dure environ huit semaines quand il s’agit de boxe. Donc, s’il veut sortir, s’il veut s’amuser, etc., etc., qui suis-je pour dire: ‘Non, vous ne pouvez pas avoir amusant, monsieur. Vous êtes un champion du monde. Vous étiez un membre du Temple de la renommée. Vous ne pouvez pas vous amuser, Oscar. « »

« Non, qui suis-je pour dire? » Flores continua.

« Je m’en fiche. Il ne m’a rien proposé. Il ne m’a pas trébuché. Il s’amuse. Il était ouvert et honnête, et il donnait en fait une analyse décente pendant les points de ce combat.

« Si Oscar veut s’amuser, laissez-le s’amuser », a déclaré Flores. « Les gens sont comme, ‘Était-il sur une substance?’ Je ne sais pas, et ce ne sont pas mes affaires. J’étais juste là pour lui poser des questions, et nous sommes partis. «

Flores a ensuite été transféré au KO du premier tour de l’événement principal samedi dernier, ce qui a conduit à des suggestions de trucage de matchs par le suprême de l’UFC Dana White, entre autres.

« Je ne connais aucun homme, peu importe ce qu’ils vous paient, cela va permettre à un autre être humain construit comme Jake Paul de vous nettoyer et de faire rebondir votre tête sur la toile, » Flores se moqua.

« Parce qu’il n’y a qu’un peu de rembourrage sur cette toile. C’est à peu près du bois et de l’acier sur le fond … et dites: ‘OK, je vais avoir la tête rebondir sur la toile’, sachant ce qui pourrait potentiellement arriver . »

« Comment chorégraphiez-vous cela? » Questionna Flores.

« Cela n’arrive pas. Il s’est foré. Il a baissé les mains, le coup est tombé et la main droite l’a suivi, et il s’est allumé. C’est exactement ce qui s’est passé.

«Il faut même trop d’efforts pour trouver quelque chose comme ça, et la façon dont notre monde fonctionne, si une personne le sait, à moins qu’elle ne le garde pour elle-même, cela va se répandre partout. sortir déjà du camp de quelqu’un? « Insista Flores.

De La Hoya, quant à lui, s’est excusé et a admis qu’il était ivre de service.

«J’ai commencé à boire quelques verres. Et puis [the Triller producers] m’a dit: «Pourquoi n’allez-vous pas commenter? Et je me suis dit: ‘Oh, mec! OK OK,' » Oscar a déclaré sur l’émission de boxe DAZN.

« Je me suis un peu emporté. Et je m’excuse. Mais tout va bien. Tout va bien. »

Pendant ce temps, repoussant d’autres allégations de jeu déloyal en raison de la récupération si rapide d’Askren, Flores a suggéré que l’ancien roi Bellator et ONE « heureux parce qu’il n’a pas besoin d’aller à l’hôpital, ou il est capable de sortir par ses propres moyens et de ne pas être étiré hors du stade Mercedes-Benz ».

«À ce stade, Jake Paul est dans une situation sans issue, car s’il le perce à nouveau et qu’il blesse sérieusement Askren, alors il n’a pas fait preuve de retenue, mais le fait que l’arbitre l’a arrêté, [they are going to say] ‘Oh, c’est un arrêt prématuré,’ « ajouta-t-il, à l’arrivée, certains trouvèrent prématurés.

« Ce n’est même pas de sa faute! Il se retrouve dans la controverse alors qu’il n’avait rien à faire à cause de l’arbitre. Que voulez-vous qu’il fasse? Dites à l’arbitre: ‘Oh non, je vais utiliser ma discrétion et frapper à nouveau ce type au visage? Ce n’est pas ainsi que cela fonctionne », Flores a conclu sur le spectacle.

Enfin, invité à commenter une confrontation potentielle entre Paul et l’associé de Bellator Conor McGregor, Dillon Danis, qui compte 1,2 million d’abonnés sur Instagram, Flores a déclaré: « Pouvez-vous imaginer la préparation de ce combat? Oh mon Dieu, ce serait fou. »

« Si vous pensiez que les numéros de pay-per-view étaient à travers le toit sur celui-ci, celui-ci serait un monstre, » il a prédit.