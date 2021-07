Osaze Urhoghide: le nouveau défenseur du Celtic a rejeté les offres de Premier League de déménager à Parkhead | Actualités footballistiques

Osaze Urhoghide a choisi de passer au Celtic malgré les offres des clubs de Premier League en raison de la « culture » de Parkhead et de la possibilité de développer son jeu.

Le joueur de 21 ans très bien noté a rejoint l’équipe de Premiership écossaise avec un contrat de quatre ans la semaine dernière en provenance de Sheffield mercredi après une campagne impressionnante avec les Owls où il a disputé 16 apparitions en championnat.

Ses performances auraient suscité l’intérêt d’une multitude de clubs européens, dont Crystal Palace et Leeds United dans l’élite anglaise, et le nouveau manager d’Urhoghide, Ange Postecoglou, a déclaré que l’arrière central avait les références pour devenir un « top player ».

Avant d’affronter son ancien club lors d’un match amical à Dragon Park à Newport, Urhoghide a concédé que même si mercredi avait été relégué en Ligue 1 la saison dernière, il était néanmoins difficile de quitter Hillsborough, mais le joueur d’origine néerlandaise pense qu’il a fait le bon choix concernant son avenir.

Il a dit Sky Sports Nouvelles: « Ce fut une décision difficile de quitter Sheffield mercredi, c’était décevant la saison dernière de descendre. J’ai dû peser mes options pour voir ce qui aurait été le mieux pour ma carrière et j’ai fini par choisir le Celtic.

« Je pense que ce sera une bonne décision avec la culture du club, les attentes, l’arrivée du manager et avec ce qu’il veut faire et aider à développer les joueurs, donc c’est un bon choix pour moi.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des options en Premier League pour lui, Urhoghide a déclaré: « Oui, il y avait des équipes là-bas, la Premier League aurait été bien, mais il s’agit aussi de jouer et de se développer.

« Il s’agit du manager et de la culture du club et c’est cet environnement qui vous aidera à vous développer et à vous améliorer en tant que joueur. Le Celtic avait toutes ces options pour moi.

« Tous les joueurs sont vraiment bons, me soutiennent à l’entraînement et me font visiter les lieux. C’est génial d’être ici avec le nouveau manager, tout le monde de l’équipe est de retour et c’est juste bien de se préparer pour le match de demain. «

Image:

Liam Shaw (R) a obtenu un déménagement à Celtic Park le mois dernier



Shaw : Ça va être bizarre d’affronter Sheff Wed

Liam Shaw a évolué dans la même direction qu’Urhoghide le mois dernier après avoir signé un accord de pré-contrat en mars, et le milieu de terrain savoure ses débuts au Hoops contre l’ancien club mercredi.

Le joueur de 20 ans, diplômé de l’académie de Hillsborough, a signé un contrat de quatre ans avec le club Parkhead le mois dernier et admet que ce sera « bizarre » face à son ancienne équipe.

Il a déclaré à CelticTV: « J’espère que je joue bien et que je montre au gaffer ce que je suis. Ça va être bizarre, pour être honnête, le premier match du Celtic contre Sheffield mercredi.

« Mais ça va aussi être comme n’importe quel autre match, quand vous montrez sur le terrain, vous ne pensez à rien, vous pensez juste à gagner. J’ai hâte.

« Je connais évidemment très bien tous les gars et ils savent comment je joue. Mais ce sera agréable de voir quelques visages familiers.

« Je vais juste y aller et me donner à 100% et voir comment ça se passe. Je pense que ce sera un match difficile, ce ne sera pas facile du tout. Ils ont encore beaucoup de bons joueurs là-bas.

« Mais nous devons jouer notre football et jouer comme nous voulons jouer et ne nous soucier d’aucune autre équipe. »

















0:39



Stephen Welsh dit que les joueurs du Celtic ont été impressionnés par les méthodes d’Ange Postecoglou alors qu’il introduit un style de football plus offensif.



Gallois : Postecoglou a mis en œuvre son autorité

Stephen Welsh dit que Postecoglou a introduit un style de jeu plus offensif depuis qu’il a pris les rênes du club et pense que l’expérience de l’ancien patron australien pourrait bien servir les Hoops pour la saison prochaine.

L’objectif sera de récupérer la Premiership des Rangers, qui ont remporté le titre la saison dernière pour la première fois en une décennie.

Welsh a déclaré: « Nous savons comment il veut que nous jouions, nous savons comment il est en tant que personne, nous apprenons donc à le connaître au fil des jours et la façon dont il veut que nous nous formions et le régime d’entraînement que nous ‘ ai.

« Il a emmené l’Australie à la Coupe du monde, donc cela parle de lui-même.

« Vous pouvez certainement sentir les normes qu’il veut pour les joueurs et le personnel et tout le monde au club de football, donc il a vraiment mis en œuvre son autorité sur l’équipe.

« Chaque manager est différent dans sa façon de jouer, donc le style que le gaffer veut que nous jouions est vraiment agréable et très offensif, donc j’espère que nous pourrons le mettre en œuvre dans les matchs à venir. »

Image:

L’entraîneur du Celtic Ange Postecoglou profitera de son premier match amical en charge mercredi



Postecoglou a commencé sa rénovation de l’équipe celtique après la frustration de la saison dernière lorsque le club a terminé sans trophée.

L’ancien patron de l’Australie a remis un nouveau contrat d’un an à l’attaquant Leigh Griffiths, tandis que d’autres devraient suivre Urhoghide et Shaw pour renforcer l’équipe avant la fin de la fenêtre de transfert.

Le Celtic est prêt à disputer une série de matches amicaux en vue du match aller du deuxième tour de qualification de la Ligue des champions contre le FC Midtjylland, vice-champion de la Ligue danoise.

James Forrest manquera le premier match de pré-saison du Celtic contre mercredi en raison d’un contact étroit avec un cas positif de Covid-19.

Les Hoops affronteront Charlton au même endroit samedi et se déplaceront pour affronter Bristol City le 14 juillet avant d’accueillir Preston trois jours plus tard.