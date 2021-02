MELBOURNE: Naomi Osaka ne se concentre plus sur la reconquête du classement mondial n ° 1 et dit qu’elle veut juste devenir plus cohérente et jouer chaque match aussi fort que possible.

La triple championne du Grand Chelem, Osaka, s’est hissée au sommet du classement après son triomphe à l’Open d’Australie 2019, mais est actuellement troisième derrière Ash Barty et Simona Halep.

La joueuse de 23 ans, qui joue l’ancienne quart de finaliste Anastasia Pavlyuchenkova au premier tour à Melbourne Park, a remporté son deuxième titre à l’US Open l’année dernière et est largement considérée comme ayant le potentiel de dominer le circuit féminin pour les années à venir.

« Cela ne me dérange pas autant qu’avant parce que je me souviens que quand je suis arrivée au premier rang, je pense que personne ne m’a vraiment reconnu comme numéro un », a-t-elle déclaré aux journalistes samedi.

«Je me souviens que j’étais à Indian Wells et que je parlais à quelqu’un, ils me disaient: ‘De quel côté du tirage êtes-vous?’ Et le n ° 1 est toujours sur le dessus.

«Cela m’a juste fait penser, wow, les gens ne me voient pas vraiment comme le n ° 1.… depuis, j’ai continué à essayer de faire mes preuves.

«Ce n’était pas vraiment un bon état d’esprit à avoir.

«En ce moment, je suis vraiment bien placé, je veux juste jouer chaque match aussi fort que possible. Si je suis capable de redevenir n ° 1, je l’accepterai, mais je ne le pourrais plus vraiment.

Les joueurs n’avaient pas la préparation idéale pour le premier Grand Chelem de l’année en raison de l’exigence stricte d’isolement de 14 jours en Australie. Osaka s’est retirée de sa demi-finale du Gippsland Trophy samedi avec un «niggle» d’épaule car elle ne voulait pas le risquer avant la majeure.

«Tous ceux qui m’ont suivi pendant un moment savent que j’ai eu un léger problème d’épaule depuis 2018 à Pékin», a-t-elle déclaré.

«Ça s’est un peu éclaté parce que j’ai joué beaucoup de matchs consécutifs. Mon objectif principal est d’espérer pouvoir me reposer suffisamment avant l’Open. »