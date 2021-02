Naomi Osaka a calmé ses nerfs et a intensifié ses préparatifs pour l’Open d’Australie en battant Alize Cornet 6-2 6-2 pour atteindre les 16 derniers du tournoi d’échauffement du Gippsland Trophy à Melbourne mardi.

Lors de son premier match de compétition depuis sa victoire à l’US Open en septembre, la joueuse japonaise de 23 ans a envoyé six as et a converti ses quatre points d’arrêt pour l’emporter en 71 minutes, mais a déclaré que la victoire n’avait pas été facile.

«J’étais nerveux pendant tout le match», a déclaré Osaka, qui a remporté l’Open d’Australie 2019, aux journalistes.

«Il y avait des moments où c’était moins et il y avait des moments où c’était plus, mais je me sentais vraiment nerveux d’aller juste, comme marcher sur le court.

«Même jusqu’au tout dernier point, je pense que je pensais juste – je ne sais pas, le premier match que vous revenez et surtout dans un environnement de Grand Chelem, c’est vraiment très difficile.

Osaka affrontera ensuite la Britannique Katie Boulter, qui s’est battue pour éliminer l’adolescente américaine Coco Gauff 3-6 7-5 6-2.

Le champion de Roland-Garros, Iga Swiatek, s’est ensuite remis d’un set pour battre la Slovène Kaja Juvan 2-6 6-2 6-1.

La n ° 7 mondiale Aryna Sabalenka a mis fin à sa séquence de 15 victoires consécutives lorsqu’elle a perdu 6-1 2-6 6-1 face à l’Estonie Kaia Kanepi.

«Quand je joue bien et agressivement, je pense que c’est difficile pour quiconque de me battre», a déclaré Kanepi, qui affrontera Daria Kasatkina au tour suivant.

«J’ai eu du rythme après mon premier match et aujourd’hui je l’ai trouvé beaucoup mieux.

Kasatkina a battu Polona Hercog 6-4 6-3 pour atteindre les huitièmes de finale. Caroline Garcia, qui a vaincu Timea Babos 6-4 6-4, et la cinquième tête de série Johanna Konta, qui a dépassé Bernarda Pera 6-2 6- 3.

L’Open d’Australie débute le 8 février.