Osaka révèle qu’elle et Cordae attendent une petite fille

Naomi Osaka, quadruple championne du Grand Chelem, a déclaré qu’elle et le rappeur Cordae attendaient une petite fille, révélant le sexe dans un post Instagram qu' »une petite princesse est en route ».

La star du tennis japonaise de 25 ans, qui a annoncé sa grossesse en janvier, a illustré le post avec une photo d’elle-même — baby bump devant et au centre — entourée de ballons et de fleurs roses et lavande.

Sur une autre photo, Cordae se penche pour embrasser la bosse naissante.

Osaka avait laissé les fans parler de sa grossesse en partageant une photo de son échographie sur Instagram quelques jours seulement après son retrait de l’Open d’Australie.

« 2023 sera une année pleine de leçons pour moi, et j’espère vous voir au début de la prochaine car je serai de retour à l’Open d’Australie 2024. Je vous aime tous infiniment », a-t-elle alors déclaré.

Osaka n’a pas joué de match de tennis depuis septembre dernier, ses publications sur les réseaux sociaux à la fin de l’année dernière la montrant voyager en Europe avec Cordae.

Le couple est ensemble depuis 2019.