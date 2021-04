Naomi Osaka a déclaré qu’elle avait besoin d’une pause du tennis avant le début de l’Open de Madrid cette semaine, lorsque la numéro deux mondiale espère démarrer sa carrière sur terre battue.

Osaka n’a jamais remporté de tournoi WTA sur la terre rouge alors qu’à l’Open de France, qui commence le mois prochain, elle n’a pas encore franchi le troisième tour.

La quadruple championne japonaise du Grand Chelem sera la tête de série numéro deux à Madrid, où elle joue après avoir pris près d’un mois de congé après sa sortie en quart de finale à Miami.

Sa défaite contre Maria Sakkari a brisé une séquence de 23 victoires consécutives et est intervenue après qu’Osaka a remporté l’Open d’Australie en février pour soutenir son triomphe à l’US Open l’année dernière.

« Après Miami, j’ai fait une petite pause parce que j’avais l’impression de devoir ralentir un peu mon esprit », a déclaré Osaka lors d’une conférence de presse mercredi.

«J’avais l’impression d’en avoir besoin parce qu’après l’Australie, j’ai eu comme un jour de repos, puis j’ai immédiatement commencé à travailler. Ce n’était pas du tennis, mais d’autres trucs. Pour moi, j’avais juste l’impression que le swing sur terrain dur, le swing australien sur terrain dur, plus Miami, était un peu compressé pour moi.

«Je n’ai pas vraiment eu le temps de voir ma famille car je ne les ai pas revus depuis Noël avant de me rendre en Floride. Je voulais juste passer du temps avec eux et me détendre un peu. «

Malgré son succès sur les terrains durs, Osaka n’a pas encore trouvé son meilleur sur l’herbe ou sur terre battue, et elle espère gagner en confiance et en rythme à Madrid, à commencer par son match de premier tour contre sa compatriote Misaki Doi.

Simona Halep, Venus Williams et Victoria Azarenka sont toutes dans la moitié du tirage à Osaka.

« C’est excitant de me lancer dans le swing sur terre battue parce que je n’ai pas encore gagné de tournoi sur terre battue », a déclaré Osaka.

«Même si cela me rend un peu excité, cela me donne aussi un peu de stress parce que je veux vraiment bien faire ici.

«Je fais mieux quand je ne me stresse pas et que je me dis que je dois gagner un tournoi. Mais c’est vraiment difficile de lutter contre ce sentiment quand on veut vraiment quelque chose. «

