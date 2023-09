Osa Odighizuwa des Cowboys canalise Oprah contre Giants : « Vous êtes tous licenciés ! »

Les Cowboys de Dallas ont organisé une fête de saccage dans le cadre de leur victoire 40-0 contre les Giants de New York lors de leur premier match de la saison régulière 2023.

Le quart-arrière des Giants Daniel Jones a été limogé sept fois dimanche, le plus grand nombre de sacs que les Cowboys ont eu lors d’un premier match de saison depuis 1994. Alors qu’ils faisaient quelque chose qui n’avait pas été fait depuis les années 90, Osa Odighizuwa a canalisé un dicton emblématique prononcé par un La star des années 90 capturée par « Inside the NFL ».

« Faisons ça [expletive] « Arrêtons avant la mi-temps », a déclaré Demarcus Lawrence à ses coéquipiers. « Faisons-les arrêter avant la mi-temps !

« Vous obtenez un sac! » Odighizuwa a répondu, jouant le moment emblématique d’Oprah Winfrey dans son émission de télévision, lorsqu’elle a dit à tout le monde qu’ils allaient acheter une nouvelle voiture. « Vous êtes tous virés !

« Maintenant, pour ceux d’entre vous qui sont dans le public aujourd’hui, si vous regardez sous votre siège, vous y trouverez… un sac ! »

Odighizuwa a suivi l’ordre donné par Lawrence à la fin de la première mi-temps, limogeant Jones lors du dernier jeu avant la pause pour garder les Giants hors du tableau d’affichage. L’effort défensif incessant des Cowboys s’est poursuivi en seconde période, Odighizuwa limogeant à nouveau Jones lors de la première possession des Giants de la mi-temps.

Odighizuwa était l’un des deux joueurs des Cowboys à enregistrer deux sacs dimanche et l’un des cinq à en être crédité. Dorance Armstrong était l’autre joueur avec deux sacs, tandis que DeMarcus Lawrence, DaRon Bland et Micah Parsons ont également chacun réussi un sac.

Mais Lawrence avait faim d’encore plus.

« Combien de sacs avons-nous reçu ? » » a demandé Lawrence dans le vestiaire après le match.

Il fut déçu quand il apprit que c’était seulement Sept.

« Dang, » répondit Lawrence.

Lawrence a déclaré aux journalistes que les Cowboys en voulaient neuf, ce qui aurait égalé le sommet de leur franchise lors de la première semaine. Le record du plus grand nombre de joueurs de la NFL dans un match est de 14.

La course aux passes dominante des Cowboys dimanche n’a cependant pas été une surprise pour leur meilleur joueur défensif.

« Il n’y a aucun doute dans mon esprit », a déclaré Parsons aux journalistes à propos de la confiance dans la course aux passes des Cowboys dimanche. « Je l’ai vu avant tout le monde. J’ai dit : ‘J’ai hâte d’arriver à New York.’ Je savais déjà que nous allions venir. Tout simplement parce que lorsque la préparation rencontre l’exécution, je ne pense pas que personne puisse nous battre.

Alors que les Cowboys continuaient de rejoindre Jones sous la pluie au MetLife Stadium, le quart-arrière des Giants est resté dans le match jusqu’à l’avant-dernier entraînement de New York. Brian Daboll a expliqué aux journalistes après le match qu’il voulait « essayer de faire avancer quelque chose de positif » pour Jones et l’offensive après le match, mais sa décision a été largement critiquée.

Parsons a rejoint le chœur des critiques, déchirant les Giants dans le dernier épisode de son podcast, « The Edge with Micah Parsons ».

« Cela s’appelle protéger votre gars – quelque chose que je pensais que les Giants auraient dû faire », a déclaré Parsons. « Je ne pense pas que Daniel Jones aurait dû participer à ce match au quatrième quart. Je pensais qu’ils auraient dû le protéger et le retirer. Sauf blessure, leur saison serait terminée sans Daniel Jones.

« Je ne suis pas d’accord avec le fait que Daniel Jones reste là-bas jusqu’à ce dernier entraînement, je pensais que c’était mal », a ajouté Parsons. « Je pensais que c’était trompeur.

« C’est le quart-arrière de votre franchise, et il est là-bas avec une ligne offensive de secours toujours limogée et touchée. Je n’ai tout simplement pas compris. Peut-être que c’était un moment de preuve de la part des Giants – je n’en ai aucune idée – une leçon d’apprentissage, qui sait. Mais je pensais que Daniel Jones aurait dû se retirer. «

Parsons et les Cowboys affronteront à nouveau les Giants lors de la semaine 10.

Obtenez plus de la Ligue nationale de football Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et bien plus encore.