Le WWE Table Ladders Match a été à la hauteur de sa facture avec deux matchs de titre absolument insensés, un énorme retour et un autre match incroyablement innovant avec Bray Wyatt et Randy Orton clôturant le spectacle avec The Firefly Inferno Match.

Voici les résultats complets des résultats de WWE TLC:

Randy Orton bat Bray Wyatt dans Firefly Inferno Match

Randy Orton gagne en allumant Bray Wyatt en feu !!!

Roman Reigns (c) a battu Kevin Owens pour conserver le WWE Universal Championship

Asuka et Charlotte Flair ont battu Nia Jax et Shayna Baszler (c) pour remporter le championnat féminin par équipe de la WWE

Hurt Business (Cedric Alexander & Shelton Benjamin) a battu New Day (Kofi Kingston et Xavier Woods) (c) pour remporter le WWE Raw Tag Team Championship

Sasha Banks (c) parie que Carmella conservera le championnat féminin WWE SmackDown

Drew McIntyre (c) bat AJ Styles pour conserver le championnat de la WWE

Le roi Baron Corbin contre Big E, Chad Gable, Daniel Bryan et Otis Dozovic battent le collectif d’artistes (Cesaro, Sami Zayn et Shinsuke Nakamura)

