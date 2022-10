Ortega du Nicaragua dit que les sanctions américaines feront plus de migrants

MEXICO CITY (AP) – Le président nicaraguayen Daniel Ortega a déclaré jeudi que les nouvelles sanctions imposées à son gouvernement par les États-Unis cette semaine ne serviraient qu’à conduire davantage de migrants vers la frontière américaine.

S’exprimant lors d’une cérémonie d’anniversaire pour le ministère de l’Intérieur du pays, Ortega a déclaré que les États-Unis avaient imposé plus de sanctions dans le monde que tout autre pays, “causant le plus grand mal” et “se plaignant ensuite des immigrants”.

Il s’agissait des premiers commentaires du dirigeant nicaraguayen depuis que l’administration Biden a annoncé lundi de nouvelles sanctions.

Avec la sanction simultanée par le Département du Trésor de la Direction générale des mines du Nicaragua, le décret signé par le président Joe Biden rend pratiquement illégal pour les Américains de faire des affaires avec l’industrie aurifère du Nicaragua.

C’est la première fois que les États-Unis identifient un secteur spécifique de l’économie nicaraguayenne comme potentiellement interdit et peuvent être étendus à l’avenir pour inclure d’autres industries censées remplir les coffres du gouvernement.

Les précédentes sanctions américaines contre le Nicaragua visaient des membres de la famille et du cercle restreint d’Ortega. On craignait que des sanctions plus larges affectant l’économie nicaraguayenne n’entraînent davantage de migration vers la frontière américaine.

Ortega a intensifié la répression depuis qu’il a vidé le champ des candidats potentiels de l’opposition avant sa réélection pour un quatrième mandat consécutif en novembre dernier. En plus d’avoir emprisonné des dizaines de personnalités de l’opposition, le gouvernement a fermé plus de 1 000 groupes de la société civile, fermé des médias indépendants et, plus récemment, emprisonné un évêque catholique romain et d’autres membres du clergé.

Depuis que de vastes manifestations sociales ont éclaté en avril 2018, la plupart des Nicaraguayens en fuite se sont dirigés vers le Costa Rica voisin. Mais avec le système d’asile débordé et l’économie en difficulté de ce pays, davantage ont plutôt migré vers les États-Unis. Pour l’année fiscale qui s’est terminée en septembre, les agents frontaliers américains ont rencontré des Nicaraguayens près de 164 000 fois à la frontière sud-ouest, soit plus du triple du niveau de l’année précédente.

“Ils continuent d’imposer des sanctions et davantage d’immigrants iront aux États-Unis”, a déclaré Ortega. “Même s’ils veulent fermer les portes, il n’y a pas de porte qu’ils peuvent fermer aux immigrants.”

Gabriela Selser, Associated Press