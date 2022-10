Ortega du Nicaragua dit que les sanctions américaines feront plus de migrants

S’exprimant lors d’une cérémonie d’anniversaire pour le ministère de l’Intérieur du pays, Ortega a déclaré que les États-Unis avaient imposé plus de sanctions dans le monde que tout autre pays, “causant le plus grand mal” et “se plaignant ensuite des immigrants”.

Les précédentes sanctions américaines contre le Nicaragua visaient des membres de la famille et du cercle restreint d’Ortega. On craignait que des sanctions plus larges affectant l’économie nicaraguayenne n’entraînent davantage de migration vers la frontière américaine.

Ortega a intensifié la répression depuis qu’il a vidé le champ des candidats potentiels de l’opposition avant sa réélection pour un quatrième mandat consécutif en novembre dernier. En plus d’avoir emprisonné des dizaines de personnalités de l’opposition, le gouvernement a fermé plus de 1 000 groupes de la société civile, fermé des médias indépendants et, plus récemment, emprisonné un évêque catholique romain et d’autres membres du clergé.