Orsted utilisera plus de combustibles fossiles alors que la crise énergétique se poursuit

Orsted a déclaré que la commande s’appliquait à “l’unité 3 de la centrale électrique d’Esbjerg et à l’unité 4 de la centrale électrique de Studstrup, qui utilisent toutes deux le charbon comme principale source de carburant, et à l’unité 21 de l’usine de charge maximale de Kyndby, qui utilise le pétrole comme carburant”.

“Nous allons, bien sûr, nous conformer à l’ordre des autorités danoises, et nous allons maintenant commencer à préparer et à entretenir les unités ainsi qu’à obtenir le personnel nécessaire pour les faire fonctionner”, a ajouté Nipper.

“Afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en électricité, les autorités danoises nous ont ordonné aujourd’hui de poursuivre et de reprendre les opérations dans certaines de nos centrales au pétrole et au charbon”, a déclaré Mads Nipper, le PDG d’Orsted.

La nouvelle va consterner ceux qui s’opposent à l’utilisation continue des combustibles fossiles. Le charbon a un effet substantiel sur l’environnement, Greenpeace le décrivant comme “le moyen le plus sale et le plus polluant de produire de l’énergie”.

Ailleurs, l’Energy Information Administration des États-Unis répertorie une gamme d’émissions provenant de la combustion du charbon, y compris le dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre, les particules et les oxydes d’azote.

“Nous pensons toujours que nous, en tant que société, devons éliminer l’utilisation du gaz, du pétrole et du charbon dès que possible, mais nous sommes au milieu d’une crise énergétique européenne, et nous contribuerons, bien sûr, à assurer l’approvisionnement en électricité au mieux de nos capacités », a déclaré Orsted’s Nipper.

Quelques jours avant l’annonce d’Orsted, une autre grande entreprise énergétique européenne, l’allemand RWE, a déclaré que trois de ses unités de lignite, ou lignite, “reviendraient temporairement à [the] marché de l’électricité pour renforcer la sécurité d’approvisionnement et économiser le gaz dans la production d’électricité.

RWE a déclaré que chacune des unités avait une capacité de 300 mégawatts. “Leur déploiement est initialement limité au 30 juin 2023”, a-t-il ajouté.