Orry, l’ami de Nysa Devgn-Janhvi Kapoor, parle de faire la fête avec Bhumi Pednekar, Kylie Jenner, Kanye West et Anne Hathaway

Orhan Awatramani, populairement connu sous le nom d’Orry, n’a pas besoin d’être présenté car il est souvent aperçu en train de faire la fête avec des enfants vedettes, notamment Ajay Devgn et la fille de Kajol, Nysa. Il est également un ami proche de Janhvi Kapoor, Ananya Panday, Shanaya Kapoor et d’autres célébrités de Bollywood.

Il a également été vu en train de faire la fête avec Kylie Jenner, Anne Hathaway et Kanye West. Dans sa récente interview, il a parlé de son amitié avec des célébrités. En parlant à Cosmopolitan, Orry a déclaré: «Je ne dirais pas vraiment que je suis ami avec qui que ce soit dans« l’industrie cinématographique »-les gens avec qui je suis ami sont en fait mes pairs. Nous avons le même âge; nous sommes tous allés à l’école et au collège à des moments similaires. Il n’y a que quelques personnes que je considère comme des amis de l’industrie et que je n’ai rencontrées que dans l’industrie, comme Bhumi Pednekar. Nous ne nous connaissions qu’il y a quelques années, mais nous sommes de très bons amis maintenant.









Tout en parlant de la façon dont il a attiré l’attention sur les réseaux sociaux, il s’est rappelé avoir célébré son anniversaire avec Kylie Jenner chez elle. Il a dit: “Si vous dites une photo avec une célébrité qui a attiré l’attention des gens, alors oui, je suis allé chez Kylie Jenner pour mon anniversaire et nous avons mis une photo ensemble, et cela m’a mis sur la carte.”





Sur son amitié avec Anne Hathaway, Orry a déclaré: «J’ai eu mon moment quand je suis allé au spectacle Valentino à Rome où je suis tombé sur Anne Hathaway. Nous avons discuté pendant des heures et tout le monde a dit: “Oh, il a eu son moment, il a eu Anne Hathaway.” À cela, j’ai répondu: “Non, elle m’a eu.”

Orry a en outre déclaré: «J’ai rencontré Kanye dans les coulisses du spectacle Burberry et il se trouve qu’il aimait ce que je portais. Nous avons bavardé pendant quelques minutes, et j’ai réussi à être invité à son spectacle à Paris. Mais ce sont tous des gens très sympathiques.

