Orry alias Orhan Awatramani fait la fête avec Nysa Devgan, partage des photos glamour d’elle

La fille d’Ajay Devgn et Kajol, Nysa Devgan, qui est l’une des stars les plus glamour, a récemment fait la fête avec Orry alias Orhan Awatramani. Orry est allé sur Instagram et a partagé des photos intérieures de la fête.

Sur les photos partagées par Orry, Nysa peut être vue portant un débardeur doré glamour tout en posant avec ses amis. Il a également partagé une photo solo de Nysa sur laquelle on peut la voir assise dans la voiture.

Regarde:













Plus tôt, Nysa et Orry ont été aperçues en train d’assister à un dîner, et c’est là qu’elle a demandé aux paparazzi de prononcer son vrai nom. Dans une vidéo partagée par Viral Bhayani, on peut voir Nysa Devgan sortir d’un restaurant avec Orry. En montant dans la voiture, on peut l’entendre corriger les paps, en leur disant « Mera naam Nysa hai ».





Plus tôt, dans une interview, Kajol a déclaré qu’elle se sentait «fière» de sa fille. S’adressant à Hindustan Times, la star de Dilwale Dulhania Le Jayenge a déclaré : « Je suis fière d’elle, bien sûr. J’aime le fait qu’elle se comporte avec dignité partout où elle va. Tout ce que je peux dire, c’est qu’elle a 19 ans et qu’elle s’amuse . Elle a le droit de faire ce qu’elle veut et je la soutiendrai toujours. »

Ajay Devgn, tout en faisant la promotion de son prochain acteur Bholaa, a également parlé de la pêche à la traîne et des abus auxquels ses enfants doivent faire face en ligne. S’adressant à Filmfare, l’acteur a déclaré: « Cela me dérange beaucoup parce que vous ne pouvez pas changer cela. Vous ne savez vraiment pas quoi faire. Parce que la plupart du temps, il y a des choses écrites qui ne sont même pas vraies. Mais si vous réagissez, ils se multiplient. C’est donc une situation délicate.

Pour les non-initiés, Nysa est née le 20 avril 2003 à Mumbai. Elle a poursuivi ses études à l’école Dhirubhai Ambani à Mumbai. Elle est allée à Singapour pour terminer ses études secondaires au United World College of South East Asia. Elle serait actuellement en train d’étudier l’hôtellerie internationale à l’Institut supérieur suisse de Glion.

