Orry alias Orhan Awatramani appelle Janhvi Kapoor son meilleur ami, la vidéo devient virale

Dimanche soir, Janhvi Kapoor et Orry alias Orhan Awatramani se sont rencontrés lors d’un événement à Mumbai. L’actrice portait une robe glamour et était magnifique. Tandis qu’Orry a opté pour une tige bleue design et un jean robuste.

La vidéo d’eux est partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani. Dans le clip, on peut entendre Orry dire que Janhvi est son meilleur ami. Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit : « Pendant ce temps, Janhvi Kapoor veut lui répondre : Tu mera sabse best biscuit hai ! (Pendant ce temps, Janhvi Kapoor veut lui répondre : Tu es mon meilleur biscuit !) »





Le deuxième a dit: « Oreo l’a aussi battu, laisse quelqu’un. » Le troisième a dit : « Ye oreo, parle-g ke sath kyu hai. Pendant ce temps, Orry alias Orhan Awatramani est devenu l’un des influenceurs les plus populaires des médias sociaux, souvent vu entouré de célébrités et d’enfants vedettes. Il est un ami très proche d’Ananya Pandey et de Nysa Devgn, ainsi que de la future épouse d’Anant Ambani, Radhika Merchant.

Alors qu’Orry est souvent vu faire la fête avec des enfants stars de Bollywood tels que Nysa Devgan, et accompagnant également la fille de Mukesh Ambani, Isha Ambani, au Met Gala 2023. Orry porte également des vêtements coûteux, et sa voiture Mercedes vaut Rs 1,7 crore.

Orry, dont le vrai nom est Orhan Awatramani, a un style de vie somptueux et des goûts chers, mais peu de gens semblent savoir ce qu’il fait dans la vie. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce que fait Orry dans la vie et comment il s’offre son style de vie somptueux.

Que fait Orry dans la vie ?



Un favori de tous les enfants stars de Bollywood, Orhan Awatramani peut être vu à toutes les soirées A-list, affichant ses goûts chics et coûteux. Orry alias Orhan n’a pas d’expérience claire et a lui-même déclaré dans une interview qu’il ne faisait pas un travail standard de 9 à 5.

Selon une récente interview, Orry a décrit sa profession comme « chanteur, auteur-compositeur, créateur de mode, directeur créatif, styliste de mode, assistant exécutif, acheteur, acheteur, joueur de football, conservateur d’art ».

Cependant, Orhan Awatramani a écrit sur son profil LinkedIn officiel qu’il est chef de projet spécial chez Reliance Industries Limited, la société de plusieurs milliards de dollars dirigée par Mukesh Ambani. Notamment, Orry est un ami proche d’Isha Ambani et de Radhika Merchant.

Lire|’Mon bébé, mon bomma’ : Conman Sukesh promet une « super surprise » pour l’anniversaire de Jacqueline Fernandez et envoie une lettre d’amour