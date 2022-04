Orrin Hatch est mort à 88 ans

ORRIN Hatch, le plus ancien sénateur de l’histoire de l’Utah, décède à 88 ans après une carrière de 42 ans au service de sept présidents différents.

Hatch est décédé samedi après-midi entouré de sa famille, selon la Fondation Hatch.

Hatch avait 88 ans Crédit : Getty

Hatch laisse dans le deuil sa femme, Elaine, et leurs six enfants Crédit : Getty Images – Getty

« Le sénateur Orrin G. Hatch a personnifié le rêve américain », a déclaré le directeur exécutif de la Fondation Hatch, Matt Sandgren.

« Né fils d’un menuisier et d’un plâtreur, il a surmonté la pauvreté de sa jeunesse pour devenir sénateur des États-Unis. Avec les difficultés de son éducation toujours fraîches dans son esprit, il s’est donné pour mission d’élargir la liberté et les opportunités des autres, et les résultats parlent d’eux-mêmes.

« De la fiscalité et du commerce à la liberté religieuse et aux soins de santé, peu de législateurs ont eu un plus grand impact sur la vie américaine qu’Orrin Hatch. Il a eu une influence profondément positive dans la vie de ceux qu’il a servis, qu’ils aient été les électeurs qu’il a aidés pendant quatre décennies de les dossiers, les centaines de stagiaires qu’il a parrainés dans l’Utah et DC, ou le solide réseau d’employés de Hatch qui perpétuent son héritage à ce jour.

« Le sénateur Hatch a touché le cœur d’innombrables personnes, et je sais que je parle pour chacun d’eux quand je dis qu’il nous manquera beaucoup. »

Hatch est né en Pennsylvanie en 1934. L’un des neuf enfants, il a été considérablement touché par la mort de son frère aîné, Jesse, qui a perdu la vie en servant pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans les années 1950, Hatch s’est rendu à l’Université Brigham Young, où il a obtenu un baccalauréat en histoire. Il a ensuite fréquenté la faculté de droit de l’Université de Pittsburgh grâce à une bourse complète.

Hatch a également servi en mission pour la mission de deux ans pour l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours au milieu des années 1950. Il a déménagé dans l’Utah en 1969.

Il a commencé à siéger au Sénat en 1977. Tout au long de sa carrière, Hatch a parrainé ou coparrainé plus de 750 projets de loi qui sont devenus loi.

Il a occupé divers postes de direction au sein du Sénat et a la distinction d’avoir été président de trois grands comités sénatoriaux.

Pendant 32 de ses 42 années au Congrès, Hatch a été président ou membre de rang d’un grand comité.

Hatch est récipiendaire de la médaille présidentielle de la liberté, qui lui a été décernée en 2018 par l’ancien président Donald Trump.

Lorsqu’il a pris sa retraite en 2019, Hatch était le neuvième sénateur américain le plus ancien de l’histoire.

Les hommages à Hatch continuent d’affluer des deux côtés de l’allée.

Le sénateur de Caroline du Nord, Thom Tillis, a tweeté : « Orrin Hatch était un titan au Sénat américain, et ce fut un honneur de l’appeler un ami et un collègue.

« Orrin était profondément respecté des deux côtés de l’allée en raison de son engagement indéfectible à servir l’Utah et de son leadership et de son efficacité dans l’adoption d’une législation bipartite.

« Susan et moi adressons nos plus sincères condoléances à la famille Hatch et aux habitants de l’Utah qu’il a servis avec diligence tout au long de sa vie remarquable. »

Le sénateur de Pennsylvanie Pat Toomey a écrit: « Le sénateur Hatch était un gentleman, un homme d’État et un fils fier de la Pennsylvanie. Mes plus sincères condoléances vont à toute la famille Hatch et à tous ceux qui l’ont connu et aimé. »

Le représentant de l’Utah, Chris Stewart, a partagé ses sentiments à propos de son ami et mentor, en écrivant : « Orrin Hatch était un ami personnel proche et un mentor qui me manquera beaucoup, ainsi qu’à tant d’autres. Son service envers notre État et notre pays était inégalé, et pour cela nous sera éternellement reconnaissant. Que Dieu vous bénisse, sénateur Hatch.

En 2019, Hatch a lancé la Fondation Orrin G. Hatch, qui se concentre sur la civilité et les solutions en encourageant la participation civique, le dialogue bipartite et les solutions de bon sens aux problèmes importants auxquels notre nation est confrontée.

Hatch laisse dans le deuil sa femme depuis plus de 60 ans, Elaine, et leurs six enfants.

Hatch a servi sous sept présidents différents, dont Ronald Reagan Crédit : Getty Images – Getty

Hatch a commencé à servir en 1977 Crédit : Getty Images – Getty

Hatch a déménagé dans l’Utah en 1969 Crédit : AFP-Getty

Hatch a reçu la médaille présidentielle de la liberté de l’ancien président Trump Crédit : Getty Images – Getty