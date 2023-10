Version anglaise : Le bureau parisien d’Orrick se renforce en énergie et infrastructures

Christophe Lefort et Paul Loisel rejoignent Orrick en tant qu’associés au sein du groupe Energie & Infrastructure du cabinet à Paris. Paul a rejoint le 12 juin ème tandis que Christophe le rejoindra le 3 juillet rd . L’équipe parisienne sera désormais composée de 5 associés, dont Yves Lepage, Foucaud Jaulin et Geoffroy Berthon, ce dernier dirigeant le département Droit public.

Le duo se concentrera sur le conseil aux investisseurs, développeurs, sponsors et financiers sur des projets et transactions complexes dans le domaine de l'énergie et des infrastructures, notamment en France, en Europe et en Afrique francophone.

Bien reconnu sur le marché, Christophe dirigera les practices E&I et Afrique d’Orrick à Paris. Il vient d’Herbert Smith Freehills, où il dirigeait auparavant l’équipe E&I de Paris, après avoir occupé pendant 11 ans le poste de directeur juridique du géant français de la construction Bouygues Travaux Publics.

Paul est une étoile montante qui rejoint Orrick de White & Case. Il a débuté sa carrière en pratiquant avec Christophe chez Herbert Smith Freehills. Il a acquis de l’expérience au cours des dernières années en travaillant sur des dossiers de financement de projets de premier plan, dont six ont été récompensés par le prix « Deal of the Year » (Prix ​​IJ Global/PFI).

Orrick s’est classé n°3 mondial pour les énergies renouvelables et les infrastructures en 2022 (Inspiration) et a été nommé groupe de pratique en financement de projets de l’année (Loi360).

« Ayant collaboré sur le marché avec Christophe pendant plus de deux décennies, je suis ravi de lui confier le leadership alors que je me concentre sur les clients et l’encadrement de notre équipe », a déclaré Yves Lepage. « La combinaison de Christophe, qui apporte un leadership inestimable et l’expérience du marché, ainsi qu’une étoile montante comme Paul, contribueront à garantir que la pratique parisienne d’Orrick constitue un élément dynamique de notre offre mondiale en matière d’énergie et d’infrastructures pour de nombreuses années à venir.

« Ces recrutements continuent de faire progresser notre stratégie visant à offrir des solutions holistiques aux entreprises et aux investisseurs dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et de la technologie et aux intersections entre ces deux secteurs. Nous sommes ravis d’ajouter ces praticiens de grande qualité à notre plateforme alors que nous aidons nos clients à saisir les opportunités présentées par la transition énergétique, les technologies énergétiques et la modernisation des infrastructures », a déclaré Patrick Tardivy, associé M&A et Private Equity basé à Paris et co-responsable d’Orrick Europe.

Christophe a 30 ans d’expérience dans le conseil en matière de construction et de financement de projets énergétiques et autres infrastructures à grande échelle en France, en Europe et en Afrique. Son expérience couvre l’ensemble du cycle de vie des projets et inclut les négociations entre les pouvoirs publics, les constructeurs, les opérateurs et les institutions financières. Il est classé parmi les principaux avocats pour Projects & Energy: International par Chambers Global pour 2023 ainsi que dans Jeune AfriqueTop 100 Legal Powerlist des avocats les plus influents d’Afrique francophone pour 2021.

Nommé « Étoile montante » par IFLR 1000 Titulaire d’un doctorat en développement et financement de projets en 2021, Paul conseille des sponsors et des financiers sur de grands financements de projets greenfield et brownfield dans la région EMEA, à la fois transfrontaliers et nationaux, principalement en France et en Afrique.

Il apporte également une expertise en matière de structuration et de financement de projets public-privé, de transport, de télécommunications, de transition énergétique, d’IPP et immobiliers, ainsi qu’une expérience dans les opérations de fusions-acquisitions/private equity et de restructuration d’infrastructures impliquant des actifs stratégiques. Il possède une vaste expérience sur tous types de financements (senior, junior, mezzanine, prêts, obligations) et d’instruments dérivés associés. Il a été collaborateur senior au sein du bureau parisien d’Orrick de 2017 à 2020.

Avec ces ajouts, Orrick aura ajouté 12 partenaires latéraux à sa plateforme mondiale d’énergie et d’infrastructure au cours des 18 derniers mois.