Orque blanche rare repérée dans les eaux peu profondes de l’île de Vancouver

Une orque blanche rare a été aperçue mercredi dans les eaux peu profondes de Beaver Cove au large de l’île de Vancouver.

Les experts disent que c’est la première fois que cette baleine particulière est vue au nord de la Californie.

Mike Dobbs travaillait à Beaver Cove, dans le nord de l’île de Vancouver, lorsque deux orques ont nagé dans la plage à quelques kilomètres à l’intérieur des terres de Telegraph Cove.

Dobbs a dit qu’il n’avait jamais rencontré de baleines sur cette plage.

REGARDER | Une rare orque blanche nage près du quai à Beaver Cove :

Beaver Cove, C.-B., les travailleurs ont eu droit à un spectacle d’épaulards Mercredi, deux orques de Bigg ont visité le lieu de travail de Mike Dobbs, un résident de Campbell River.

Le résident de Campbell River a été encore plus surpris de voir qu’une orque était complètement de couleur blanche.

“Certaines personnes ont reconnu les taches autour du visage qu’il avait certainement les mêmes marqueurs oculaires qu’un orque.”

Dobbs a été immédiatement inquiet lorsqu’il a vu les orques dans des eaux aussi peu profondes qu’un demi-mètre. Il dit que leurs ventres traînaient visiblement sur le fond de l’océan.

Lui et d’autres passants ont commencé à appeler l’Aquarium de Vancouver, le ministère des Pêches et des Océans et d’autres experts pour savoir comment aider les baleines.

Cependant, dit Dobbs, après environ une demi-heure dans les eaux peu profondes, la plus grande orque a nagé vers les eaux libres et a été suivie quelques minutes plus tard par la plus petite orque blanche.

“Elle a fini par s’agiter et s’est échappée du fond marin et s’est dirigée vers sa mère.”

Une orque blanche, surnommée Frostbite, nage avec sa mère dans les eaux de Beaver Cove sur l’île de Vancouver le 10 août 2022. (Mike Dobbs)

Les scientifiques qui se sont connectés à Dobbs ont pu identifier l’orque blanche comme OCT050C1 – également connue sous le nom de Frostbite – et l’orque qui l’accompagne comme sa mère, OCT050C0.

“Ce groupe particulier, les PTOM50, fait en fait partie de ce groupe transitoire de la côte extérieure qui passe la plupart du temps en Oregon et en Californie et généralement dans des eaux plus profondes”, a expliqué Josh McInness, spécialiste des orques transitoires à l’Unité de recherche sur les mammifères marins de l’UBC.

Il dit que la dernière observation de Frostbite, un enfant de trois ans, et de sa mère était le 24 juin près des îles Farallon, au large de San Francisco.

Erin Gless de la Pacific Whale Watch Association déclare que c’est la première fois que des engelures sont repérées au nord de la Californie.

“Cette famille particulière a été vue aussi loin au sud qu’au Mexique”, a-t-elle déclaré. “[This sighting] montre vraiment que cette famille, en particulier, semble avoir une gamme très large.”

La distance entre l’observation au Mexique fin octobre 2021 et l’observation de mercredi près de Telegraph Cove est de plus de 2 500 kilomètres.

REGARDER | Les épaulards vocalisent dans les eaux peu profondes près de Telegraph Cove :

Des orques entendues vocaliser au large de l’île de Vancouver Deux épaulards de passage curieux ont été aperçus en eau peu profonde près de Telegraph Cove, en Colombie-Britannique

McInness dit qu’il y a eu une augmentation des observations de groupes d’orques de la côte extérieure au nord de la côte californienne, et cela pourrait être dû à l’abondance de proies dans les eaux de la Colombie-Britannique.

“Cela pourrait être lié à l’augmentation du nombre de phoques et d’otaries que nous observons”, a-t-il déclaré.

McInness dit que la cause de la coloration blanche n’est pas claire – elle pourrait être albinos ou leucistique, ce qui signifie qu’elle a une pigmentation blanche.

Gless dit qu’il y a eu au moins deux autres orques blanches connues – une nommée Tl’uk et une autre nommée Chimo qui était bien connue dans les années 1970 lorsqu’elle était gardée à Sealand. Gless dit que la coloration blanche peut être un gène rare.