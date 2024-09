Orphan Black: Echoes annulé après seulement une saison sur AMC

AMC a annulé Orphan Black: Echoes après seulement une saison.

Le réseau a décidé d’annuler la série dérivée de science-fiction dirigée par Krysten Ritter après la conclusion de la saison 1 le 25 août 2024 (via Date limite ). Il semble que la série n’ait pas été en mesure de combler le vide laissé par la série originale Orphan Black, Echoes affichant un score d’audience moins que favorable de 47 % sur Tomates pourries Bien que les critiques aient trouvé un peu plus de choses à apprécier dans son histoire, l’équipe derrière la série suivante ne poursuivra pas son histoire avec la saison 2.

Orphan Black: Echoes Saison 2 n’aura pas lieu.

La série Orphan Black a débuté en 2013 et mettait en vedette Tatiana Maslany dans différents personnages aux côtés des acteurs Dylan Bruce, Kevin Hanchard, Maria Doyle Kennedy et bien d’autres. Son histoire de cinq saisons abordait le thème des clones, attirant le public jusqu’à sa conclusion en 2017. Echoes a cherché à faire apparaître de nouveaux visages comme Ritter, Amanda Fix et Keeley Hawes à l’écran en repoussant l’intrigue dans un futur proche. Le fait de la situer en 2052 a donné aux téléspectateurs de nouvelles intrigues à suivre tout en conservant certaines des images et des sons pour lesquels beaucoup avaient appris à aimer la série originale.

Bien qu’Orphan Black: Echoes n’ait pas réussi à attirer l’audience nécessaire pour revenir pour la saison 2, nous, ici à IGN, avons apprécié sa première et unique saison. Nous avons donné à ses 10 épisodes une note de 7/10 notre avis alors que nous avions salué les performances de Ritter et de ses camarades de casting, Fix et Hawes. À l’époque, nous avions déclaré : « Certaines informations sont retenues trop longtemps, mais une fois que la série atteint son quatrième épisode, elle prend de l’ampleur et la deuxième moitié de la saison est beaucoup plus forte. »

Echoes a été créée par Anna Fishko, ancienne actrice de Pieces of Her et de Fear the Walking Dead. Ritter a également été productrice exécutive. IGN a révélé la date de sortie de la saison 1 de la série en juin avec son affiche rose emblématique, à l’IGN Fan Fest 2024 plus tôt cette année. Sa série de 10 épisodes est arrivée pour la première fois sur AMC, AMC+ et BBC America.

Michael Cripe est un contributeur indépendant chez IGN. Il a commencé à écrire dans le secteur en 2017 et est surtout connu pour son travail sur des sites tels que The Pitch, The Escapist, OnlySP et Gameranx.

Assurez-vous de le suivre sur Twitter @MikeCripe.