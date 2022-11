Ornant ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Jewelry lie la suite, sortie plus tôt ce mois-ci, au premier film “Black Panther”. “Nous voyons la bague du roi T’Challa que Shuri porte autour du cou”, a déclaré Ruth E. Carter, la créatrice de costumes et de bijoux du film, dans une interview vidéo, faisant référence à la sœur de T’Challa, interprétée par Letitia Wright. « Elle le porte pendant le cortège funèbre. C’est un passage de flambeau symbolique.

Dans « Black Panther : Wakanda Forever », les bijoux jouent un rôle crucial, et ce ne sont pas seulement ces perles Kimoyo toutes puissantes.

Et orner le casting de la suite a donné à Mme Carter et à son équipe l’opportunité d’élargir les motifs africains qu’ils avaient extraits pour Wakanda, le pays fictif montré cinématographiquement dans le film “Black Panther” de 2018 – et de s’inspirer de la culture maya pour styliser le Talocan tribu. C’est une civilisation sous-marine qui attaque Wakanda, le scénario principal du deuxième film.