Ormonde Stakes: Hamish, premier cheval en 20 ans à remporter deux victoires consécutives dans Chester Group Three feature | Nouvelles de la course

Hamish est resté puissamment pour vaincre ses rivaux de classe Lone Eagle et Changingoftheguard et prendre des renouvellements consécutifs des Ormonde Stakes du Groupe Trois à Chester.

Dans ce qui n’est remarquablement que son 15e départ en carrière, il a réussi à prendre Changement de garde avec trois stades à courir, puis à ranger Lone Eagle dans les 100 derniers mètres et à gagner par un peu plus d’une longueur sur la ligne.

L’ancien deuxième du Derby irlandais, Lone Eagle, est revenu à son meilleur niveau en terminant deuxième, avec le favori Changingoftheguard et Ryan Moore seulement troisième pour Aidan O’Brien.

Image:

Hamish bat Lone Eagle et défend sa couronne Ormonde Stakes





Cette victoire a donné à Tom Marquand et William Haggas un autre succès dans l’Ormonde, Hamish devenant le premier cheval en plus de 20 ans à remporter des renouvellements consécutifs lorsque St Expedit a réussi le même exploit.

S’exprimant après la course, le jockey vainqueur Marquand a déclaré : « C’est un cheval vraiment spécial. Maureen [Haggas] l’adore absolument, mais je pense qu’il est un véritable favori de la cour et un travail fantastique pour le faire revenir à l’âge de sept ans et probablement meilleur que jamais.

« C’est très difficile à faire et ce n’est pas la première et ce ne sera pas la dernière fois qu’ils le font. C’est super pour le cheval, il adore ça ici et le terrain est son chemin en ce moment et j’espère que ça restera comme ça.

« C’était assez fluide. Nous ne sommes pas allés trop vite mais il a un tour de pied sur un sol mou, ce qui est un attribut rare.

« Il a ce tour de pied pour tuer la course quand il le veut. »

10e Dee Stakes pour O’Brien avec San Antonio

Plus tôt sur la carte, Aidan O’Brien a remporté une 10e victoire Dee Stakes à Chester avec San Antonio pour Ryan Moore dans ce qui a été une course difficile sur le Roodee.

San Antonio a réussi à avoir une course assez fluide malgré la nature capricieuse de Local Dynasty à l’intérieur, qui a largement dérivé sous William Buick tout au long.

Image:

Ryan Moore et San Antonio se dégagent dans les Dee Stakes





Et comme d’autres sont tombés, cela s’est avéré être une course à deux chevaux entre San Antonio et le favori Alder, entraîné par le fils d’Aidan, Donnacha, et monté par Gavin Ryan.

Mais le père a pris le dessus sur son fils à cette occasion, s’imposant pour gagner par un peu moins de deux longueurs et porter les victoires d’Aidan dans le Dee à deux chiffres.

Le vainqueur a été coupé en conséquence pour le Derby de Betfred, en 25/1 à partir de 50/1 avant la course.

Après la course, l’entraîneur vainqueur Aidan O’Brien a déclaré : « Ryan était très content du cheval. Il s’est détendu, il est resté bien et a dit qu’il pouvait aller plus loin, donc il faudrait vraiment être très heureux.

« Ce n’est pas une course difficile pour un cheval et vous pouvez revenir en arrière ou monter – ici, ils apprennent beaucoup et sortent de la course en beauté. »