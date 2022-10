Orlene, le prochain ouragan après Ian, touche terre dans le sud-ouest du Mexique

L’ouragan Orlene, un ouragan de catégorie 1, a touché terre dans le sud-ouest du Mexique lundi matin, déclenchant de fortes pluies et des vents violents. La tempête a traversé la côte juste au nord des frontières des États de Nayarit et de Sinaloa à 9 h 45, heure locale, selon le National Hurricane Center.

Orlene, la 15e tempête nommée de la saison des ouragans du Pacifique Est, s’est intensifiée en tempête tropicale jeudi. Orlene s’est ensuite rapidement intensifiée en ouragan de catégorie 4 dimanche, avec des vents soutenus de 130 mph, devenant la tempête la plus forte de l’année dans l’est de l’océan Pacifique.

Des avertissements d’ouragan sont en vigueur pour l’archipel des Islas Marias et le littoral mexicain continental, de la ville de San Blas à la ville de Mazatlán, une destination touristique populaire. Les avertissements de tempête tropicale s’étendent plus loin, depuis les villes de La Cruz au nord et de Tomaltán au sud.