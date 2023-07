Orlando Pride ajoute la défenseuse brésilienne Rafaelle Souza

L’Orlando Pride ajoute une autre joueuse de l’équipe nationale féminine du Brésil.

Rafaelle Souza a signé un contrat de trois ans avec Orlando qui court jusqu’à la saison 2025, la ramenant dans la NWSL après deux saisons avec Arsenal, a annoncé l’équipe lundi. Elle rejoindra ses compatriotes brésiliens Marta, Adriana et Thais Reiss à Orlando.

« Tout le monde rêve de vivre dans une ville comme Orlando et de jouer dans une ligue aussi forte que la NWSL. Avec mon expérience d’avoir joué dans d’autres ligues et d’autres pays, pour tout ce que j’ai vécu dans le football, je pense que je peux ajouter beaucoup à l’équipe », a déclaré le défenseur dans un communiqué. « Je me consacre beaucoup et je pense que les fans le verront, mon dévouement chaque jour et chaque match. J’espère vraiment et je veux beaucoup aider l’équipe, être avec les filles et rejoindre le groupe et m’adapter dès que possible.

« Mon objectif principal est maintenant d’aider l’équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires. Orlando le mérite pour tout l’investissement qu’il a fait et pour tout son soutien au football féminin. »

Rafaelle a commencé sa carrière professionnelle avec le Houston Dash en 2014, jouant avec l’équipe de la NWSL pendant une saison seulement avant de choisir de jouer à l’étranger. Le produit Ole Miss a finalement trouvé une maison avec Changchun Zhuoyue de la Super League féminine chinoise en 2016, y jouant jusqu’en 2021.

Rafaelle a eu un bref passage avec Palmeiras en 2021 avant de quitter l’équipe pour rejoindre Arsenal en 2022. Elle a marqué quatre buts en 35 sélections avec l’équipe anglaise.

En plus de son jeu en club, Rafaelle est devenue une partie intégrante de l’équipe nationale féminine du Brésil au cours des dernières années. Elle a été nommée capitaine de l’équipe en 2022 et conservera ce statut pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023. Elle a marqué huit buts en 77 sélections en carrière, aidant son pays à remporter le titre de la Copa América Femenina en 2022.

Rafaelle fera ses débuts dans la fierté après la Coupe du monde, rejoignant une équipe qui est neuvième au classement.

