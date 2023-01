Orlando Magic Sink Celtics de Boston; Les Milwaukee Bucks déroutent les Detroit Pistons

Le choix numéro un au repêchage Paolo Banchero a marqué 23 points alors que le Magic d’Orlando a mis fin à la séquence de neuf victoires consécutives des Celtics de Boston avec une victoire bouleversée de 113-98 lundi.

Orlando, languissant à trois places du bas de la Conférence Est avec une fiche de 17-29 avant le match de lundi, a pleinement profité de la crise des blessures de Boston pour remporter une victoire méritée au Amway Center en Floride.

Les Celtics, leaders de la ligue, manquaient aux figures défensives clés Marcus Smart et Robert Williams en raison d’une blessure et leur absence s’est avérée cruciale alors qu’Orlando enflammé a remporté la victoire.

Banchero, 20 ans, a montré une maturité au-delà de ses tendres années pour orchestrer la victoire d’Orlando, qui a vu cinq joueurs de Magic atteindre des totaux à deux chiffres, Wendell Carter Jr. affichant 21 points et l’Allemand Franz Wagner 15.

“Chaque fois que vous jouez contre une équipe de niveau championnat, une équipe qui a été en finale et qui a été là où vous voulez être, vous voulez faire de votre mieux et remporter la victoire”, a déclaré Banchero par la suite.

“C’est ma mentalité, et c’est la mentalité de notre équipe, et nous avons réussi à le faire.

“Je voulais juste être décisif dans mes mouvements, quand j’ai décidé d’attaquer, quand j’ai décidé de tirer – ne rien forcer et laisser le jeu venir à moi. Soyez agressif et décisif, et vivez avec les résultats.”

La contribution la plus impressionnante est sans doute venue sous la forme d’une apparition de 10 minutes de Jonathan Isaac, faisant sa première apparition dans un match de la NBA depuis août 2020 après plus de deux ans dominés par les blessures.

Isaac a terminé avec 10 points, trois rebonds et deux interceptions lors de son retour encourageant sur le bois franc.

“C’était fantastique, juste de toucher le sol – je me sens tellement reconnaissant”, a déclaré Isaac par la suite. “Je me sens bien, je suis reconnaissant d’être avec le Magic, en plus d’avoir gagné – je ne pourrais pas être plus heureux .”

Jayson Tatum et Jaylen Brown ont mené le score de Boston avec 26 points chacun, tandis que Derrick White en a ajouté 11 et Sam Hauser 13 sur le banc.

Dans d’autres matchs de lundi, Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton sont revenus d’une blessure avec vengeance alors que les Milwaukee Bucks ont arrêté leur effondrement actuel avec un martèlement impitoyable de 150-130 des Detroit Pistons.

Antetokounmpo avait raté les cinq derniers matchs des Bucks en raison d’une blessure persistante au genou, un sort qui a vu Milwaukee perdre trois matchs. Middleton quant à lui n’avait plus joué depuis la mi-décembre.

Mais Antetokounmpo n’a montré aucun signe de rouille du ring alors qu’il menait une déroute complète, marquant 29 points avec 12 rebonds et quatre passes décisives.

Brook Lopez a ajouté 21 points tandis que Middleton a ajouté huit points à son retour.

“Ça fait du bien d’être à nouveau là-bas avec l’équipe, de jouer, de courir de haut en bas, de faire des jeux”, a déclaré Antetokounmpo.

“Ne le prenez jamais pour acquis. Ça me manque vraiment – ​​ça me manque d’être avec mes coéquipiers, ça me manque de jouer au basket. Ça me manquait juste d’être là-bas et de concourir.”

Le match était effectivement terminé après le premier quart, Milwaukee inscrivant 49 points dans la première période pour prendre une avance de 25 points au deuxième quart.

Milwaukee s’est amélioré à 30-17 au classement de la Conférence Est, à la troisième place derrière Boston et Philadelphie.

Detroit reste enraciné au bas du tableau avec 12-37.

Dans d’autres matchs de lundi, une star manquante de l’équipe des Memphis Grizzlies, Ja Morant, s’est écrasée pour une troisième défaite consécutive dans une mutilation de 133-100 par les Sacramento Kings en Californie.

Trey Lyles (24 points) a mené le score pour Sacramento, dont l’unité offensive équilibrée comptait six joueurs à deux chiffres, avec Harrison Barnes et Keegan Murray en ajoutant 20 chacun.

Memphis a perdu les trois matchs lors de son road trip dans la Conférence de l’Ouest, la défaite de lundi faisant suite à des défaites contre les Lakers de Los Angeles vendredi et les Suns de Phoenix dimanche.

À Portland, Damian Lillard a terminé avec 37 points et 12 passes décisives alors que les Trail Blazers ont fait exploser les San Antonio Spurs 147-127. Anfernee Simons (26 points) et Jusuf Nurkic (25) ont également affiché de gros totaux.

