Orlando Magic : point de vue des fans sur les principaux points de discussion | Nouvelles de la NBA

Le fanatique de magie Geraint Jones évalue la saison 2021-22, puis jette un œil sur la campagne 2022-23 pour Orlando.

D’où vient mon amour pour la NBA et le Magic…

Je m’appelle Geraint Jones de Cardiff, Pays de Galles. Je suis fan de l’Orlando Magic depuis des vacances en famille à Orlando en 1997. Tout a commencé par une visite à Orlando et en utilisant l’argent de mes vacances pour m’acheter un souvenir des vacances. Cela s’est avéré être un maillot noir Horace Grant # 54, Orlando Magic. Je ne savais pas que cela ferait boule de neige pour que le Magic soit mon équipe préférée dans tous les sports du monde.

Je suis retourné à Orlando environ 13 fois depuis et j’ai regardé plus de 50 matchs d’Orlando Magic en direct, que ce soit en saison régulière ou en séries éliminatoires, à Orlando, New York, Brooklyn, Miami et aux Global Games à Londres.

Avant les Global Games en 2016, quelques fans de Magic sur Twitter et moi avons décidé que ce serait une bonne occasion de dire à tous les fans de se rencontrer dans un pub spécifique avant le match Magic vs Raptors pour se rencontrer. Nous l’avons fait et il y avait beaucoup de monde. Cela a conduit Mikey Clark et moi-même à commencer Orlando Magic Royaume-Uni. Nous avons rapidement intégré Paul Bacon et sommes allés de mieux en mieux pour développer la marque et recruter de nouveaux membres à Gary et Conall.

Image:

L’équipe d’Orlando Magic UK assiste régulièrement à des matchs et organise des événements et est l’un des groupes de fans de la NBA les plus actifs du pays.





Nous avons commencé notre podcast désormais hebdomadaire lorsque le verrouillage a frappé en 2020 appelé “Penny For Your Thoughts” et nous approchons de 100 épisodes ayant eu des invités notables tels que Nick Anderson, Darrell Armstrong, Kristen Ledlow, l’entraîneur Brian Hill, Greg Anthony, Jeff Turner, David Steele, Dante Marchitelli, Bo Outlaw, l’amiral Schofield et le PDG de Magic Alex Martins pour n’en nommer que quelques-uns.

Notre podcast est disponible auprès de tous les fournisseurs de podcasts ainsi que sur YouTube sur notre chaîne YouTube Orlando Magic UK. Nous pouvons être trouvés sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok (tous @OrlandoMagicUK) et sur notre site Web www.orlandomagicuk.com

Mon joueur préféré

Image:

La garde du Magic d’Orlando Markelle Fultz dribble le ballon contre les Pistons de Detroit





Depuis toujours, ce n’est un secret pour personne que mon joueur préféré est Nick Anderson, le premier choix de repêchage de la franchise en 1989, “Mr Orlando” lui-même. Le gars qui a volé le ballon à Michael Jordan en 1995, qui a gâché le retour de Shaq à l’O-Rena en 1997.

Parmi le lot actuel de joueurs, mon préféré est Markelle Fultz. Markelle est un véritable magicien du ballon et nous l’avons vu en un clin d’œil car il a bien sûr subi une grave blessure en janvier 2021. Je suis convaincu qu’il deviendra notre général d’étage pour de nombreuses années à venir !! Le joueur préféré de Mikey est Wendell Carter Jr ; Paul, Gary et Conall sélectionnent Cole Anthony dans l’équipe actuelle !

Note de la saison dernière : C

Il y a eu des hauts et des bas, nous savions que la saison serait une année de développement et cela s’est avéré être le cas avec des victoires difficiles à obtenir. Les faits saillants comprenaient le fait de battre les Warriors, la performance d’Anthony à New York, le développement de Franz Wagner et Carter Jr. Nous espérions voir plus de Jalen Suggs, mais en tant que garde dans cette ligue, c’est très difficile la première année, alors nous espérons qu’il a une meilleure année offensive en 2022-23.

Quant à ce qui doit s’améliorer… santé est la réponse à cela! Un Fultz en parfaite santé (il s’est déjà blessé à nouveau, tout comme Suggs récemment) ainsi que Jonathan Isaac et le choix n ° 1 de Paolo Banchero peuvent facilement propulser cette équipe du pied cette année.

Le Magic a fait face à une autre saison pleine de blessures avec d’innombrables matchs perdus au cours de la saison perdus à cause des blessures et de Covid. Cela a abouti à de nombreux matchs joués par huit joueurs en bonne santé et à de nombreuses convocations de la filiale de la G-League, le Lakeland Magic.

L’équipe dirigée par l’entraîneur recrue Jamahl Mosley s’est battue et nous avons vu des joueurs tels que Wagner et Carter Jr s’épanouir. Nous avons pu profiter de quelques victoires contre les meilleures équipes et nous en espérons bien d’autres cette saison !

Évaluer l’intersaison pour le la magie

Le principal sujet de discussion était de savoir où nous allions choisir et, heureusement, les dieux de la loterie ont répondu à nos prières et nous avons fini par choisir en premier. Le point suivant était lequel des trois prospects devrions-nous choisir – et d’après ce que j’ai lu et vu, je pense que nous avons pris la bonne décision en rédigeant Banchero. Ramener Bamba et Harris à des accords favorables à l’équipe était également une excellente décision, car nous continuons d’avoir la flexibilité avec le plafond si nous voulons faire une course avec un agent libre à l’été 2023.

Nous n’avons pas encore vu ‘Bol Bol’ dans un uniforme Magic dans un match de la NBA, il sera donc intéressant de voir comment il s’en sort et si Bamba s’avère inestimable, je suis sûr que Magic Brass les gardera l’été prochain. Harris, malheureusement, a subi une grave blessure, déchirant son ménisque le mois dernier.

Une autre chose à noter est que Robin Lopez a été autorisé à marcher après un an avec le Magic. Il s’est avéré être un grand leader vétéran dans le vestiaire Magic et nous manquera.

Dans l’ensemble, je suis très satisfait des affaires réalisées pendant l’intersaison, rien d’important mais nous avons bien repêché et ramené des joueurs qui seront des joueurs clés de la rotation et avons maintenu l’équilibre de l’équipe là où il doit être.

Points à noter du repêchage de la NBA 2022

Image:

Banchero, à droite, pose pour une photo avec le commissaire de la NBA Adam Silver après avoir été sélectionné comme premier choix par l’Orlando Magic





Avec le premier choix, nous avons pris Paolo Banchero et Caleb Houstan a été pris avec le 32e choix. Je suis très content de ces choix. Chaque fois que vous obtenez le choix de brouillon n ° 1, vous devez faire le bon choix et après avoir digéré tout ce qui a été dit avant et après le brouillon, je suis sûr que le Magic a bien compris. Espérons que maintenant Banchero puisse faire ce que Shaq et Dwight ont fait après avoir été premiers au classement général dans le passé et les imiter ou peut-être même aller plus loin en nous ramenant non seulement à la finale de la NBA, mais en remportant un championnat ici à Orlando !

Les objectifs du Magic pour la saison prochaine

Image:

L’attaquant d’Orlando Magic Jonathan Isaac conteste un appel avec des officiels lors d’un affrontement en 2019 – il a jusqu’à présent enduré une carrière NBA très sujette aux blessures





Il y a un peu plus d’attentes cette année avec le retour de Fultz et d’Isaac et l’espoir que Banchero sera le premier choix au classement général. L’absence de Fultz a été durement ressentie lors des matchs de pré-saison, ce sera donc une autre année de développement qui amènera les gens. Mais nous devons également voir ce que nous avons en tant qu’unité saine. À la fin de la saison dernière, nous faisions partie des 10 meilleures défensives de la ligue. Si cela peut être maintenu tout au long de la saison, ce sera un accomplissement, tout comme accumuler d’autres victoires et terminer pour une place de play-in.

Banchero sera la clé pour atteindre cet objectif, et je cherche des sauts à faire par les autres acteurs clés de Wagner, Carter Jr, Anthony et Fultz. Si ces membres du noyau peuvent avoir des saisons réussies individuellement, alors le Magic fera un bond cette saison.

Trois pronostics pour la saison à venir…

Markelle Fultz remportera le prix du joueur le plus amélioré de la NBA

Orlando participera au tournoi Play-In cette saison

Paolo Banchero remportera le prix de recrue de l’année

Pourquoi les gens devraient-ils regarder le Magic ?

Nous avons constitué un jeune noyau passionnant depuis la relève de la garde et le Magic expédiant Nikola Vucevic, Evan Fournier et Aaron Gordon l’avant-dernière saison.

Nous devons être là-haut comme l’une de ces équipes «League Pass» à surveiller pour le fan moyen de la NBA en raison de l’excitation que possède la liste. L’ajout de Banchero, premier choix au repêchage général, à un noyau déjà jeune de Wagner, Suggs, Fultz, Anthony et Carter Jr. fait saliver les fans de Magic devant le potentiel de l’équipe.

Image:

Banchero et Devin Cannady du Orlando Magic célèbrent contre les Sacramento Kings lors de la NBA Summer League





Si vous avez regardé l’équipe la saison dernière, l’entraîneur Mosley a fait jouer l’équipe avec une attitude de ne jamais dire et de tout donner jusqu’au dernier klaxon. Ajoutez à cela les interviews d’après-match d’Anthony, les capacités de meneur de jeu de Fultz et les avantages de Banchero, et pour nous, il n’y a pas de jeune noyau de joueurs plus excitant dans la ligue !