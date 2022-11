Orlando Magic Hand Golden State Warriors Quatrième défaite consécutive

Jalen Suggs a marqué neuf de ses 26 points dans les deux dernières minutes, et l’Orlando Magic s’est ressaisi d’un déficit de 16 points en seconde période pour battre les Golden State Warriors 130-129 jeudi soir, donnant aux champions en titre de la NBA leur quatrième ligne droite. perte.

Stephen Curry a récolté 39 points et neuf passes décisives pour les Warriors. Klay Thompson a ajouté 27 points mais a raté un sauteur de 12 pieds au buzzer après que le Magic ait piégé Curry.

Les Warriors sont tombés à 0-5 sur la route et 3-6 au total et l’entraîneur Steve Kerr a déclaré qu’il était temps de faire quelques changements.

“Nous avons eu neuf matchs maintenant, donc nous avons eu un bon aperçu des combinaisons, il est donc temps d’essayer quelque chose de différent”, a déclaré Kerr. « Tout le monde aura la chance de jouer. Nous devons trouver des combinaisons qui cliquent.

Draymond Green, qui a commis une faute avec 31,5 secondes à jouer dans le match, a déclaré que les problèmes étaient du côté défensif.

“Quand vous avez 3-6 ans, vous devez tout regarder”, a-t-il déclaré. « Mais je le répète, c’est notre défense. Nous ne défendons pas au niveau qu’il faut pour gagner des matchs.

La recrue Paolo Banchero a récolté 22 points et huit rebonds pour le Magic, qui a tiré à 53,8% sur le terrain et n’a gagné que pour la deuxième fois cette saison. Mais les chiffres qui dérangent le plus Kerr sont les lancers francs : 46 pour Orlando, 15 pour Golden State.

“C’est vraiment difficile de gagner un match NBA en accordant 46 lancers francs”, a-t-il déclaré. «Même lorsque nous étions 16, cela ne semblait pas juste parce que nous abandonnions les lay-ups à gauche et à droite, encrassant. Vous pouviez le sentir. Donnez-leur du crédit. Nous allons prendre le meilleur coup de tout le monde et nous avons obtenu leur meilleur coup ce soir.

Franz Wagner a terminé avec 19 points et Chuma Okeke est sorti du banc pour 16. Le Magic a marqué 77 points en seconde période, 16 d’entre eux par Suggs, qui a également réussi quatre interceptions – dont une de Curry dans la dernière minute.

“J’ai eu beaucoup de moments amusants. C’est certainement l’un d’entre eux », a déclaré Suggs. “C’est définitivement vers le haut.”

Les Warriors ont mené 73-57 après quelques 3 points de Thompson au milieu du troisième quart-temps. Wagner a répondu avec un 3 points et Banchero a marqué 12 points dans le reste de la période pour aider Orlando à réduire l’avance à 98-96 au début du quatrième quart.

Un 3 points de RJ Hampton a mis le Magic jusqu’à 113-104 avec 7:20 restants, mais Curry a marqué sept points consécutifs pour remettre les Warriors dans le coup.

