Orlando Magic et Steve Clifford acceptent de se séparer alors que l’entraîneur-chef quitte la franchise après trois saisons | Nouvelles de la NBA

Steve Clifford et l’Orlando Magic ont pris un certain temps après la saison pour se reposer, récupérer et contempler l’avenir.

Et après quelques semaines, ils ont décidé que l’ajustement n’était plus bon.

Le projet de reconstruction d’Orlando n’inclura plus Clifford, après que lui et le Magic ont conclu un accord samedi pour mettre fin à ses trois ans avec le club. Le président de Magic, Jeff Weltman, a souligné qu’il s’agissait d’une décision mutuelle et qu’il respectait Clifford pour sa capacité à « évaluer où il en est dans sa carrière ».

« De toute évidence, nous avons repositionné notre équipe », a déclaré Weltman. « Et donc, il doit y avoir un alignement. Il doit y avoir un alignement dans tout ce que vous faites dans cette ligue. Et s’il n’y a pas d’alignement, cela sapera tout. »

Cet alignement ne semblait clairement pas être là. Weltman a indiqué que Clifford – qui aura 60 ans avant le début de la saison prochaine – a décidé qu’il n’était pas le bon entraîneur pour diriger le Magic à travers ce qui pourrait être de sérieuses difficultés de croissance avec un jeune groupe.

« Le ‘pourquoi’ est assez simple ici : l’alignement », a déclaré Weltman. « Et si ‘Cliff’ se demande si le positionnement de notre équipe correspond en quelque sorte à son propre positionnement de carrière, alors il n’est probablement pas le bon gars à ce stade. J’apprécie le fait que ‘Cliff’ puisse se regarder dans le miroir et avoir ces conversations avec lui-même parce que je ne pense pas que beaucoup de gens puissent faire ça. »

Orlando devient le troisième entraîneur actuel de la NBA, après la promotion de Brad Stevens au poste de président des Boston Celtics et la décision de Portland vendredi de chercher un nouvel entraîneur après que Terry Stotts ait occupé ce poste pendant neuf saisons.

Les emplois à venir n’ont pas affecté le calendrier de Magic, a déclaré Weltman. Il n’a pas non plus dit si l’équipe avait une date cible pour une embauche. Pour l’instant, les entraîneurs adjoints – un groupe qui comprend Ty Corbin, Steve Hetzel et Pat Delany – restent en place, et il ne serait pas surprenant que certains aient au moins une réunion avec le Magic pendant le processus d’entretien.

Clifford avait une fiche de 96-131 au cours de ces trois saisons, bien que ce record soit un peu trompeur compte tenu du nombre de blessures subies par l’équipe cette saison. Orlando est allé aux séries éliminatoires en 2019 et 2020 sous Clifford, leurs premiers voyages en séries éliminatoires depuis la fin d’une série de six matchs consécutifs en 2012.

« Les deux parties voulaient faire cela de la bonne manière l’une pour l’autre, et je pense que nous sommes arrivés aussi rapidement que possible à cette conclusion », a déclaré Weltman.

Mais cette saison était éprouvante de nombreuses façons. Les blessures ont vidé le Magic, puis le noyau de l’équipe – l’attaquant des étoiles Nikola Vucevic, le gardien Evan Fournier et l’attaquant Aaron Gordon – ont tous été déplacés à la date limite des échanges alors qu’Orlando est devenu plus jeune et a stocké des choix de repêchage pour la reconstruction.

« C’est la saison la plus difficile que j’aie jamais vécue », a déclaré Clifford à la fin de la saison.

Orlando avait 21-51 cette saison, et Clifford a raté quelques matchs vers la fin de la saison après avoir été testé positif pour COVID-19. Il avait été vacciné juste au moment où les résultats des tests positifs sont revenus, était asymptomatique et est revenu pour les derniers jours de la saison.

Clifford a traité des problèmes de santé dans le passé. Il a raté 21 matchs au cours de la saison 2017-18 lorsqu’il a entraîné à Charlotte après que des problèmes causés par la privation de sommeil se soient présentés, et il a quitté un match au Minnesota en mars 2020 après avoir ressenti des vertiges causés par la déshydratation.

« Ce fut un honneur et un privilège d’entraîner cette équipe dans cette communauté », a déclaré Clifford.

Après les échanges, le Magic est allé avec des formations jeunes et différentes au cours des six dernières semaines de la saison et aura probablement deux choix de loterie dans le repêchage de cette année. Mais la tâche de former un vainqueur de ce groupe incombera à un autre entraîneur.

Le prochain entraîneur sera le sixième d’Orlando depuis février 2015, après Jacque Vaughn, James Borrego, Scott Skiles, Frank Vogel et Clifford.

« Nous ne laisserons aucune pierre non retournée, je peux vous le dire », a déclaré Weltman.