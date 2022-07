Orlando Kye Woodhouse, chef de file de la ligne aérienne améliorée d’Oswego East – Shaw Local

AURORA – Orlando Kye Woodhouse entre dans une saison de développement clé avec un plan de base.

Le garde droit senior d’Oswego East a un travail simple mais important cette saison. Les Wolves ont une attaque offensive dynamique, dirigée par la recrue de la Marine, le quart-arrière Tre Jones et le porteur de ballon puissant, Oshobi Odior. Une menace à double sens, Jones a passé pour 853 verges et a couru pour 310 verges la saison dernière pour mener les Wolves à un dossier de 6-4 et aux séries éliminatoires de classe 8A.

À 6 pieds, 3 pouces et 280 livres, Woodhouse, un partant de deuxième année, est l’un des joueurs les plus expérimentés sur une ligne offensive débordante de potentiel.

“L’année dernière, j’ai appris que beaucoup de joueurs sont plus forts que sur JV et les étudiants de première année, vous devez donc vous préparer à être frappé beaucoup plus fort”, a déclaré Woodhouse. “J’ai beaucoup de foi [in Tre], surtout qu’il va faire le bon jeu et le meilleur jeu possible à chaque fois que nous irons sur le terrain, peu importe ce qui se passe sur la ligne. Je veux juste m’amuser et faire de mon mieux cette année.

Jeudi, debout sur un terrain juste à l’extérieur du stade principal de l’école secondaire West Aurora, l’entraîneur d’Oswego East, Tyson LeBlanc, a regardé ses joueurs de ligne participer à plusieurs compétitions. LeBlanc a déclaré avoir constaté une amélioration tangible à tous les niveaux, mais a plaisanté en disant qu’il attendait toujours l’évaluation d’une dernière personne.

“C’est marrant. Il y a quelques années, nous nous préparions à jouer contre une équipe et ma femme était au match », a-t-il déclaré. “Je vais vers elle avant le match, et elle dit, ‘Wow, leurs gars sont tellement plus gros que les vôtres.’ Mais je ne pense pas que ce soit le cas pour nous cette année. Nous avons une certaine taille à l’avant et nous avons eu un groupe de gars qui ont vraiment adhéré à notre entraînement hors saison et construit une bonne force.

Orlando Kye Woodhouse, senior d’Oswego East (Bob Narang)

Woodhouse est l’un des leaders sur une ligne offensive qui comprend des partants de retour, le plaqueur droit Tim Savchuk et le centre Marco Bellanca.

“Je pense que nous avons un bon mélange de gars qui sont peut-être un peu trop petits mais athlétiques, mais aussi des gars qui bloquent le soleil”, a déclaré LeBlanc. « Avec Tre, nous devons être capables de le protéger. Nous sentons que nous avons un groupe de monteurs de lignes capables de faire correspondre ce que nous voyons de semaine en semaine dans le sud-ouest des Prairies.

“Orlando Woodhouse est le ciment qui maintient le groupe ensemble. Il fait un excellent travail pour nous, il s’est amélioré avec son jeu de jambes et il est devenu plus fort. Il est capable de bien mieux courir cette année. Tim Savchuk a le potentiel de Power 5. Il était basketteur, mais il est devenu footballeur. Ce ne sera que sa deuxième année complète à jouer au football.

Jack Benson senior d’Oswego East

Sur le plan défensif, l’ailier défensif senior Jack Benson, partant depuis deux ans, entame une saison charnière. Benson a déclaré qu’il était prêt à relever le défi en tant que leader en défense.

“Je sens que je serai beaucoup mieux, surtout venant du côté offensif”, a déclaré Benson. «Je sais à qui pense la personne en face de moi et je peux l’utiliser. Je suis beaucoup plus fort. J’ai pris beaucoup de poids pendant l’année COVID, mais j’en ai transformé la majeure partie en muscle. Je veux faire quelques jeux et obtenir beaucoup de sacs pour aider l’équipe à gagner.