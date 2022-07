Orlando City signe l’attaquant de l’USMNT Nicholas Gioacchini de Caen

L’Orlando City SC a acquis l’attaquant américain Nicholas Gioacchini sur un transfert gratuit du club français de Ligue 2 du SM Caen, a annoncé l’équipe mercredi.

Gioacchini, 21 ans, a signé un contrat de deux ans et demi, avec une option de club pour 2025. Une source de la ligue a confirmé que Caen recevrait un pourcentage de tout futur transfert.

“Niko est un jeune joueur passionnant qui a une grande capacité à briser les lignes et qui a un sens aigu du but”, a déclaré le vice-président exécutif des opérations de football et directeur général Luiz Muzzi. “Il a déjà commencé à se frayer un chemin dans la piscine de l’équipe nationale et nous sommes impatients de le voir poursuivre sa jeune carrière avec nous ici à Orlando.”

Gioacchini est le dernier international américain à changer de club dans le but d’obtenir plus de temps de jeu avant la Coupe du monde 2022, qui doit avoir lieu en novembre. Plus tôt cette semaine, le défenseur Shaq Moore a déménagé à Nashville SC.

“[Orlando is] un endroit où je me sentais chez moi. Un club avec une histoire très familiale et les supporters… Les supporters, le stade, c’est un endroit où il y a beaucoup d’énergie et c’est certainement une partie de la raison pour laquelle j’ai décidé de venir”, a déclaré Gioacchini. “[Playing in MLS is] l’une des parties qui me passionne le plus. Rentrer à la maison, ce sentiment de revenir dans mon pays d’origine et d’acquérir l’expérience de jouer contre la MLS montante et d’en faire partie. C’est un sentiment formidable.”

Originaire de Kansas City, Mo., Gioacchini a débuté sa carrière professionnelle avec le Paris FC avant de rejoindre Caen en 2018, où il a marqué neuf buts en 49 matches de championnat et de coupe avec l’équipe première.

Il a passé la saison précédente en prêt avec Montpellier en Ligue 1, mais n’a pas réussi à marquer en 31 matches de championnat et de coupe avec l’équipe première. Il a marqué quatre buts en trois apparitions avec la deuxième équipe du club.

Au niveau international, Gioacchini a fait huit apparitions pour les États-Unis, marquant trois buts.