Orlando City SC vs. San Jose Earthquakes – Rapport de match de football – 22 juin 2021

Daryl Dike a marqué deux buts lors de son premier départ de la saison et Orlando City a remporté une victoire 5-0 contre les tremblements de terre de San Jose, mardi soir.

Nani a ajouté son cinquième but sur penalty et a aidé les deux buts de Dike alors qu’Orlando a remporté son deuxième d’affilée et son cinquième au cours des sept derniers matchs.

Benji Michel a ajouté ses deux premiers buts pour aider les Lions à s’emparer de la deuxième place de la Conférence Est, à deux points de la Nouvelle-Angleterre et trois devant Philadelphie, qui jouent tous les deux mercredi.

Les cinq buts étaient les plus marqués par Orlando depuis une victoire 5-1 sur Cincinnati le 19 mai 2019, et le plus que San Jose avait accordé depuis une défaite 5-0 contre le Colorado en septembre dernier.

Les tremblements de terre ont perdu pour la cinquième fois en six matchs, une nuit où le jeu a été retardé à deux reprises en raison des intempéries.

Certains doutaient que Dike se remette d’Orlando après avoir rejoint Barnsley dans le deuxième niveau anglais avec un prêt mi-saison cet hiver et a marqué neuf fois en 19 apparitions.

Mais sa performance – et l’échec de Barnsley à obtenir une promotion en Premier League – ont peut-être poussé son prix trop haut pour que le club rende l’accord permanent.

Il est donc retourné à Orlando après une apparition amicale pour l’équipe nationale des États-Unis plus tôt ce mois-ci, entrant en remplacement lors d’une victoire 3-2 contre le Toronto FC avant de commencer mardi.

Orlando fait la fête Ray Seebeck-USA AUJOURD’HUI Sports

C’était déjà 2-0 avant que Dike ne marque à la 31e minute. Nani a intercepté une passe carrée près du milieu de terrain et était immédiatement à la pause, puis a choisi Dike avec une passe en profondeur entre deux défenseurs de San Jose.

Dike a contourné le gardien de but en charge JT Marcinkowski et a guidé une arrivée d’un angle serré vers un but ouvert.

Son deuxième but est sur coup franc, avec Nani fouettant dans un service du flanc droit et Dike battant son marqueur pour conduire une tête entre Marcinkowski et son poteau gauche.

Michel a tiré le penalty transformé par Nani à la septième minute, puis a ajouté ses propres buts grâce aux passes décisives de Chris Mueller à la 16e minute et de Tesho Akindele à la 90e.