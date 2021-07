Orlando City SC vs. Atlanta United FC – Rapport de match de football – 30 juillet 2021

La tête de Nani à la 87e minute a scellé une victoire de retour 3-2 pour Orlando City contre la visite d’Atlanta United vendredi.

Un énorme centre de Silvester van der Water s’est dirigé vers le filet et vers une séquence de Nani, alors que l’attaquant trouvait l’espace devant son défenseur pour convertir le score gagnant.

Il s’agissait du huitième but de la saison pour Nani, qui n’a pas disputé le dernier match des Lions en raison d’une blessure.

– MLS sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Orlando City (8-4-4, 28 points) a été mené à deux reprises dans le match mais a égalisé sur deux autres têtes. Kyle Smith a marqué son premier but en carrière en MLS juste avant la fin de la première mi-temps, et van der Water a marqué cinq minutes après son entrée en jeu en tant que remplaçant à la 74e minute.

Josef Martinez et Marcelino Moreno ont chacun marqué des buts spectaculaires pour Atlanta United (2-6-8, 14 points), mais Orlando a devancé les Five Stripes par une marge de 15-6 et 9-3 dans les tirs au but.

La sécheresse sans victoire record d’Atlanta United s’est étendue à 11 matchs (0-5-6).

Martinez n’a marqué que 47 secondes après le début du match, égalant son propre record du but le plus rapide jamais marqué par un joueur d’Atlanta United. C’était le troisième but de Martinez cette saison et son huitième en autant de matchs en carrière contre Orlando.

Les joueurs d’Orlando City célèbrent après avoir marqué un but contre Atlanta en MLS. Images des États-Unis d’aujourd’hui

Le gardien de but Mason Stajduhar a remporté la victoire lors de son premier match en carrière en MLS alors que le produit de l’académie des Lions a commencé à la place du blessé Pedro Gallese. Stajduhar a effectué un arrêt et n’a eu aucune chance sur aucune des finitions brillantes d’Atlanta, y compris la frappe de Moreno à la 66e minute.

Le gardien d’Atlanta, Alec Kann, a presque à lui seul maintenu son équipe dans le match avec six arrêts, dont un trio de gros arrêts sur Benji Michel et Chris Mueller en première mi-temps.

Les Lions ont une fiche de 3-0-3 en six matchs contre Atlanta depuis le début de la saison 2020.

Depuis la saison dernière, Atlanta United a une fiche de 0-7-6 lors de ses 13 derniers matchs sur la route.