Orlando City SC contre Sacramento Republic FC – Rapport de match de football – 7 septembre 2022

Facundo Torres a percé avec un but à la 75e minute, puis a converti un penalty pour donner à Orlando City SC son tout premier trophée avec une victoire 3-0 sur la République de Sacramento lors de la finale de l’US Open Cup mercredi soir.

Le penalty de Torres à la 80e place l’a pratiquement scellé pour les Lions, qui n’avaient pas remporté de titre depuis qu’ils avaient rejoint la Major League Soccer en 2015. Benji Michel, originaire d’Orlando, a ajouté un but dans le temps d’arrêt.

Sac Republic, qui joue dans la USL, cherchait à devenir le deuxième club de division inférieure à remporter le championnat Open Cup en un quart de siècle. Les Rhinos de Rochester ont remporté le titre en 1999.

Le premier but de Torres est venu d’une passe de Michel, un joueur local signé avant la saison 2019, le but de l’Uruguayen incitant la foule à guichets fermés au stade Exploria à scander “Nous voulons la coupe!”

Michel a été victime d’une faute dans la surface de réparation pour préparer le penalty de Torres, puis s’est marqué à la sixième minute du temps d’arrêt.

Les joueurs d’Orlando City SC célèbrent après avoir remporté l’US Open Cup, le tout premier titre majeur de la franchise. Images des États-Unis aujourd’hui

Orlando City avait battu les Red Bulls de New York 5-1 en demi-finale de l’Open Cup pour se qualifier pour le match pour le titre.

Sacramento a avancé 5-4 aux tirs au but après un match nul sans but avec le Sporting Kansas City en demi-finale. La République a également battu les tremblements de terre de San Jose et le LA Galaxy en Open Cup en route vers la finale.

Avant mercredi soir, le moment où les Lions se rapprochaient le plus de l’argenterie était en 2020, lorsqu’ils étaient finalistes du tournoi MLS is Back. Orlando City est devenue la première équipe de Floride à remporter un trophée majeur de football professionnel depuis 2001, lorsque le Miami Fusion a remporté le MLS Supporters ‘Shield.

C’était la 107e édition de l’Open Cup, qui n’a pas été jouée ces deux dernières années à cause du COVID-19.

Le résultat vaut à Orlando une place garantie dans le tournoi de la Ligue des champions de la CONCACAF la saison prochaine.