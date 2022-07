Orlando City SC contre New York Red Bulls – Rapport de match de football – 27 juillet 2022

Orlando City SC a pris un bon départ en deuxième mi-temps pour une victoire 5-1 contre les Red Bulls de New York au stade Exploria mercredi soir et une place en finale de l’US Open Cup.

Cesar Araujo a marqué deux fois et Mauricio Pereyra, Facundo Torres et Benji Michel ont tous ajouté des buts pour Orlando, tandis que Lewis Morgan a marqué le seul but des Red Bulls en visite lors de la demi-finale entre les deux équipes de la MLS.

– MLS sur ESPN+ : diffusion en direct de jeux, replays (États-Unis uniquement)

La première mi-temps était sur la bonne voie pour terminer sans but jusqu’à ce que Morgan marque sur une contre-attaque rapide pour les Red Bulls et Orlando riposte avec Araujo frappant dans le rebond d’un corner qui a rebondi sur le deuxième poteau pour le faire 1- 1 à la pause.

Les hôtes ont ouvert le match au début de la seconde mi-temps avec une paire de buts alors que Mauricio Pereyra a battu le gardien new-yorkais Carlos Coronel à la 47e minute et Araujo a ajouté son deuxième de la nuit peu après pour donner à Orlando une avance de 3-1.

Torres a mis le match au lit avant 80 minutes avec une explosion du pied gauche à 12 mètres et Michel l’a couronné avec une finition en douceur pour en faire cinq dans la nuit pour Orlando, qui jouera le vainqueur de l’autre demi-finale de mercredi entre la République de Sacramento et le Sporting Kansas City en finale.

Le vainqueur de l’US Open Cup reçoit 300 000 $ et une place dans la Ligue des champions de la CONCACAF la saison prochaine.