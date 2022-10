Orlando City SC contre Columbus Crew – Rapport de match de football – 9 octobre 2022

Facundo Torres a converti un penalty à la 84e minute pour rallier Orlando City SC à une victoire 2-1 sur Columbus Crew lors de la dernière journée de la saison régulière dimanche pour gagner la dernière place en séries éliminatoires de la Conférence Est et éliminer les visiteurs.

Le défenseur du Crew (10-8-6, 46 points) Milos Degenek s’est rendu coupable d’un handball sur un tir de Benji Michel, vérifié par revue vidéo à la 83e minute, et Torres a inscrit son neuvième but de la saison pour Orlando (14- 14-6, 48 points).

The Crew se serait qualifié à la place d’Orlando si le match s’était terminé sur une égalité.

Pedro Gallese a sauvé un tir de Lucas Zelarayan à la cinquième minute du temps additionnel pour préserver la saison d’Orlando.

Columbus est entré dans le match à égalité de points avec le FC Cincinnati mais a été placé à la septième et dernière place des séries éliminatoires parce que Cincinnati avait plus de victoires. Orlando était un point derrière chacun.

Cincinnati a battu DC United, 5-2, pour gagner la cinquième place devant l’Inter Miami.

Derrick Etienne Jr. a donné l’avantage à Columbus à la 38e minute avant que Junior Urso n’égalise à la 56e.

Etienne a marqué son neuvième but de la saison mais a dû quitter le match après s’être blessé sur le jeu. Il a fait une course au centre de la surface de réparation et Lucas Zelarayan lui a talonné une passe. Etienne a fait le reste d’une frappe bien placée au second poteau.

Le but est venu trois minutes après qu’Etienne ait combiné avec Cucho Hernandez pour tenter de monter sur le tableau en premier. Hernandez a réussi un tir qui se dirigeait vers le coin inférieur gauche, mais Pedro Gallese a fait un étirement exceptionnel pour pousser la frappe hors de danger.

Columbus a réussi sept des 10 tirs et trois des quatre au but en première mi-temps.

L’incapacité de l’équipage à prolonger l’avance les a mordus quand Urso a pris une passe de Mauricio Pereyra, s’est détourné du défenseur Jonathan Mensah et a marqué son cinquième but. Pereyra a obtenu sa première passe décisive en 15 matchs.