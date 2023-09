Orlando City SC 1-1 Inter Miami CF (24 septembre 2023) Analyse du match

Duncan McGuire a marqué son neuvième but de la saison au milieu de la seconde période pour permettre à l’hôte d’Orlando City de remporter un match nul 1-1 contre l’Inter Miami en désavantage numérique dimanche soir.

Ce but a aidé Orlando à rester invaincu lors de cinq rencontres de tous les temps à domicile contre Miami, après qu’Orlando ait décroché sa place pour les séries éliminatoires de la Coupe MLS 2023 en milieu de semaine malgré une défaite contre le New York City FC.

Le niveleur de McGuire a annulé le premier but de David Ruiz pour l’Inter Miami, inscrit sans Lionel Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets.

Messi a été exclu à cause d’un problème de tissu cicatriciel et Alba à cause de douleurs musculaires. Busquets, le troisième des anciens coéquipiers de Barcelone, s’est reposé en vue de la finale de l’US Open Cup à domicile mercredi contre le Houston Dynamo.

Orlando (14-7-9, 51 points) a mené Miami 13-9 pour le total de tirs et 6-5 pour les efforts cadrés, des chiffres moins dominants qu’on aurait pu s’y attendre compte tenu de ces absences.

Les joueurs de Miami célèbrent après avoir marqué un but contre Orlando City.

Miami (9-15-5, 32 points) reste à la 14e place de la Conférence Est avec ce résultat, mais à seulement cinq points du New York City FC pour la neuvième et dernière place en séries éliminatoires avec deux matchs en main.

Le NYCFC (37 points) et le DC United, 10e (36 points), ont disputé deux matches de championnat de plus que les Herons, qui espèrent que Messi et Alba retrouveront la santé pour la dernière période.

Après qu’Orlando ait pris le dessus en première mi-temps, Miami a pris l’avantage au début de la seconde sur une attaque qui a commencé lorsque Dixon Arroyo a effectué une interception au milieu de terrain et a trouvé Leonardo Campana avec un ballon en profondeur.

Campana a poussé le ballon plus loin vers Josef Martinez, dont le tir bas depuis le côté gauche de la surface de réparation a forcé le gardien Pedro Gallese à un arrêt en plongée.

Ruiz a été le premier à rebondir et a inscrit son but dans un filet ouvert avant que Gallese ne puisse reprendre sa position.

L’égalisation de McGuire a également commencé par un turnover au milieu de terrain, avant que Dagur Thorhallsson, Martin Ojeda et Wilder Cartagena ne se connectent tous.

Finalement, Ojeda a glissé un ballon qui a dévié légèrement d’un défenseur de Miami dans la course tranchante de McGuire, qui a glissé sa finition basse entre les jambes de Drake Callender.