Orlando City remporte le premier trophée de l’histoire du club avec l’US Open Cup

ORLANDO, FL. : Il a fallu quelque chose de rien pour qu’Orlando City remporte l’US Open Cup.

Pendant 75 minutes, Orlando City s’est débrouillé avec un contrôle dominant du ballon. À la fin du match, Orlando City récupérait 52% de possession de balle. Bien que ce ne soit pas un nombre comparable à un club comme Manchester City, Barcelone ou le Bayern Munich, la majeure partie de cette possession est survenue dans la moitié offensive.

Pourtant, pendant 75 minutes, la République de Sacramento en a fait assez pour empêcher toute réelle occasion de marquer. Chaque fois que les hôtes ont vraiment fait une incursion dans le tiers offensif, une passe errante ou un pas en avant des visiteurs a enlevé toute menace.

C’était vraiment un jeu de rien. Sacramento a gardé le ballon dans sa propre moitié de terrain pour chercher un certain contrôle. Une presse torride de Benji Michel a permis à Iván Angulo de forcer un turnover. Alors que le ballon tombait sur Michel, il le laissa pour Facundo Torres. Quelques secondes après que Sacramento ait perdu le ballon, l’ailier droit a frappé le ballon à 18 mètres pour battre le gardien de Sacramento Danny Vitiello.

Dès lors, tout s’est effondré pour que l’équipe soit la première équipe non MLS à remporter la Lamar Hunt US Open Cup en près d’un quart de siècle.

Dans les arrêts de jeu, le talent local et favori des fans Benji Michel a couronné la meilleure soirée de la jeune histoire du violet et de l’or avec le troisième de City. Un stade Exploria bruyant a été témoin de l’histoire. Les Lions, qui ont été lancés en tant que club en 2013, ont remporté leur premier trophée.

À juste titre, c’est Michel qui a dirigé les célébrations devant le mur nord des supporters d’Orlando City.

Orlando City remporte la Lamar Hunt US Open Cup

Malgré le score de 3-0 à la fin, Orlando City n’a pas traversé la République de Sacramento. Oui, Orlando City a amassé plus de possession et de tirs. Cependant, Sacramento a toujours représenté une menace sur le comptoir.

Dans quelle itération spécifique, Antônio Carlos a perdu la trace de Maalique Foster de Sacramento Republic. Foster a forcé le défenseur central d’Orlando City à le faire glisser au risque d’un tête-à-tête avec le gardien d’Orlando City, Pedro Gallese.

En fin de compte, le talent de calibre MLS s’est avéré trop important pour une équipe de la USL qui occupe actuellement la quatrième place de la conférence ouest de la USL.

Fin de la course magique de Sacramento Republic

N’enlève rien à Sacramento. Le fait qu’ils aient atteint ce jeu est une célébration en soi. La dernière équipe en dehors de la Major League Soccer à égaler les réalisations de Sacramento lors de la Lamar Hunt US Open Cup 2022 était la Charleston Battery. C’était il y a 14 ans. Avant cela, c’était cette équipe des Rochester Rhinos qui avait remporté la coupe en 1999.

Cette course à la finale a commencé au deuxième tour. Au cours de ses six victoires, Sacramento Republic a éliminé trois équipes MLS, dont deux victoires sur les autres équipes californiennes San Jose et LA Galaxy.

Sur la base du tableau MLS, Orlando City était la «meilleure» équipe de Sacramento jouée dans cette course. Une équipe talentueuse de Lions a fait sonner minuit.

La performance de l’homme du match de Facundo Torres

Dans toute finale, quelle que soit son importance ou sa signification, une équipe gagnante a besoin d’un joueur pour faire la différence. Pour Orlando City, ce joueur était Facundo Torres.

Le premier but était une perle, aussi simple que cela. Un effort d’équipe pour récupérer le ballon, bien sûr. Cependant, la frappe du haut de la surface vers le côté droit de Danny Vitiello de Sacramento est un but digne du premier trophée d’un club.

Torres a inscrit le penalty cinq minutes plus tard. Puis, pour couronner sa brillante deuxième mi-temps, il a placé Benji Michel pour marquer. Michel lui-même a fait une énorme différence sur le banc. En plus de son but, il a décroché la passe décisive sur le premier match. De plus, il est le joueur qui a remporté le penalty que Torres a intensifié pour convertir. Sa vitesse contre une ligne arrière un peu fatiguée de Sacramento s’est avérée être un coup dur dans ce match de boxe d’une finale.