Orlando City de la MLS, la fierté de la NWSL sur le point d’être vendue au propriétaire des Vikings du Minnesota

L’Orlando City SC de la Major League Soccer est sur le point de conclure un accord pour être vendu à la famille Wilf, les propriétaires des Vikings du Minnesota de la NFL, a annoncé mercredi le propriétaire de l’OCSC Flavio Augusto da Silva. L’accord comprendra également la fierté d’Orlando de la NWSL et les actifs de football associés.

La vente, qui est en cours depuis longtemps, mettra fin à l’association de huit ans d’Augusto da Silva avec l’OCSC, qui a commencé en 2013 lorsque le club était en USL et comprenait ses débuts en MLS, l’ouverture du stade Exploria et la naissance de la Fierté. Les conditions de la vente imminente n’ont pas été annoncées.

«Alors que nous prévoyons que l’acquisition sera finalisée au cours des prochains mois, je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier, la famille Orlando City SC, d’avoir fait partie de mon parcours et d’avoir embrassé notre club en tant que partie intégrante de notre communauté », a déclaré Da Sliva dans un communiqué.

La famille Wilf a publié la déclaration suivante plus tard mercredi: « La famille Wilf est ravie de devenir les intendants du club de football d’Orlando City de la MLS et de l’Orlando Pride de la NWSL. Parmi nos objectifs, nous avons la création de clubs de football de championnat pour les passionnés et les fidèles. fans de football de la région, offrez une expérience de fan de première qualité et utilisez notre plateforme pour un impact positif dans la communauté d’Orlando.

« Nous sommes optimistes que notre acquisition sera finalisée une fois le processus de clôture habituel terminé, et nous sommes impatients de faire une annonce officielle dans un proche avenir. »

La famille Wilf comprend le propriétaire et président des Vikings Zygi Wilf, son frère Mark et son cousin Leonard, tous deux faisant également partie du groupe de propriété Vikings. Ils ont d’abord recherché la propriété de MLS dans le Minnesota avant qu’un club d’expansion – qui est devenu Minnesota United – ne soit attribué au groupe de propriété de Bill McGuire en 2015.

En 2017, le trio a rejoint Nashville Soccer Holdings en tant que propriétaires minoritaires avant que le groupe ne se voie attribuer un emplacement d’extension MLS, et fait toujours partie du groupe de propriété de Nashville SC. Ils devront vendre leur participation dans Nashville avant de prendre le contrôle d’Orlando City.

« Avec leur passion pour le sport et les deux équipes d’Orlando qui sont en mesure de concourir pour des trophées, je suis convaincu que la famille Wilf continuera à pousser Orlando City SC vers de nouveaux sommets et à mener le Club dans cette phase suivante, à la fois sur et hors. sur le terrain », a déclaré Da Silva.

Orlando City, qui en est à sa septième saison et qui vient de terminer sa toute première apparition en séries éliminatoires en 2020, occupe la quatrième place du classement de la Conférence Est de la MLS.