Orlando Bloom parle de sa perte de poids spectaculaire pour son rôle dans « The Cut »

Orlando Bloom a soif de grand art, quel qu’en soit le prix.

Bloom, qui joue dans le prochain thriller sportif « The Cut », a parlé de sa perte de poids spectaculaire pour le rôle lors d’un discours à Studio du Festival du film de Toronto de VarietyDans le film, Bloom incarne un boxeur à la retraite qui suit un programme intense de gestion du poids afin de revenir sur le ring.

L’acteur, lauréat du SAG Award, a déclaré qu’il avait « essentiellement réduit la quantité de nourriture sur une période de trois mois jusqu’à juste avant le tournage ».

« J’ai perdu 23 kilos et je pesais environ 85 kilos au début », a-t-il déclaré. « J’ai donc perdu beaucoup de poids et j’ai également été très sollicité mentalement. Vous donnez à manger du thon et du concombre à quelqu’un pendant assez longtemps… »

Le réalisateur du film, Sean Ellis, a déclaré que le film avait été tourné dans l’ordre chronologique inverse afin que Bloom puisse prendre du poids tout au long des 25 jours de production.

« Son cerveau est privé de calories, en fait », a déclaré Ellis. « Il lui aurait été impossible de travailler tout en suivant un régime. Il est donc venu chez nous alors qu’il était au plus léger, et c’est à ce moment-là qu’il a commencé à manger. »

Malgré les exigences physiques du rôle, Bloom a déclaré qu’il avait été surpris par l’impact psychologique de son personnage.

« J’ai été plus surpris par l’aspect mental de la situation, comme le manque de sommeil, et non par la diminution des calories », a déclaré Bloom. « Il se passe beaucoup de choses dans votre cerveau. (…) Vivre dans cet état d’esprit pendant un certain temps a été très difficile. »

Orlando Bloom a déclaré que Katy Perry était « effrayée » par sa performance dans « The Cut »

Bloom a également évoqué sa préparation pour « The Cut », y compris sa perte de poids de 52 livres, dans une interview avec Magazine People publié vendredi.

« J’étais très affamé. Les trois dernières semaines à Londres, avant le début du tournage, se sont déroulées uniquement autour du thon et du concombre », a déclaré Bloom, ajoutant qu’il avait travaillé avec un nutritionniste qui « m’a imposé un régime strict pour me faire maigrir, de sorte que nous avons commencé le film avec mon poids le plus léger ».

La première du film « The Cut » a eu lieu jeudi au Festival international du film de Toronto. Bloom a assisté à la première du film avec sa fiancée Katy Perry.

La star de « Gran Turismo » a déclaré que Perry était « paniquée » après avoir vu le film, ajoutant qu’elle avait pleuré pendant la projection du film.

« Elle était vraiment émue », a déclaré Bloom. « Elle savait ce que cela impliquait. »

Bloom, qui a eu une fille avec Perry, Daisy Dove, a déclaré que sa famille avait vécu cette production éprouvante à ses côtés. « J’ai littéralement cru que j’allais mourir », se souvient-il d’une visite à domicile pendant le tournage.

Mais la chanteuse de « Woman’s World » était là pour offrir un soutien moral, a déclaré Bloom.

« Elle était là tout le temps avec les enfants et tout le reste », a déclaré Bloom, qui a également un fils, Flynn, issu d’une relation précédente. « C’est dur pour la famille. »