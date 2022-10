Orlando Bloom parle de l’expérience de mort imminente : “Une période assez sombre”

Orlando Bloom a parlé d’une expérience déchirante de mort imminente qu’il a subie à l’adolescence en l’honneur de la Journée mondiale de la santé mentale.

“Quand j’avais 19 ans, je suis tombé de trois étages d’une fenêtre et je me suis cassé le dos”, a déclaré l’acteur, qui est ambassadeur de bonne volonté international pour l’UNICEF, dans une vidéo partagée par l’organisation sur son compte Instagram. “J’ai eu beaucoup de chance de survivre à la chute car ma moelle épinière était encore intacte. Pendant les quatre premiers jours, on m’a dit que je ne pourrais plus jamais marcher.”

“Ce fut vraiment le début de ce qui a été un long et douloureux voyage pour moi dans la reconnaissance et la compréhension de certains des schémas de ma vie qui m’ont conduit à avoir de nombreux accidents”, a-t-il poursuivi. “Et le point culminant a été de me casser le dos, ce qui a été une expérience de mort imminente.”

À la suite de l’accident, Bloom a subi une opération à la colonne vertébrale, après quoi il s’est souvenu de son parcours de récupération compliqué au cours duquel il a dû porter une attelle.

“Je dirais que les mois qui ont suivi la chute ont été une période assez sombre”, a-t-il révélé. “En tant que personne qui a toujours été très active dans ma vie, cela s’est senti très restrictif tout d’un coup et j’ai eu beaucoup de douleur.”

L’année dernière, Bloom a évoqué l’incident de 1998 sur son Instagram.

“C’est moi dans mon corset vers 1998 environ 3 mois après avoir chuté de 3 étages et écrasé ma colonne vertébrale, échappant de peu à la mort et à la paralysie”, a-t-il écrit en 2021, sous-titrant un clip de lui-même faisant du vélo tout en portant le corset et en souriant, malgré son blessures. “Je suis reconnaissant tous les jours pour mes membres qui me permettent de repousser mes limites et de vivre ma vie à la limite (plus en sécurité maintenant)”, a-t-il ajouté.