Orlando Bloom et Katy Perry emmènent leur fille Daisy faire une balade à vélo : Photos – Hollywood Life

Katy Perry et Orlando Bloom ont glissé du temps de qualité en famille dans leur emploi du temps chargé cette semaine ! Le doux couple a été photographié à Los Angeles le lundi 16 janvier avec leur fille de 2 ans, Colombe marguerite, lors d’une balade à vélo vers un zoo. L’acteur britannique de 45 ans a pédalé Daisy à l’arrière de son vélo MATE à larges roues, qui se vend au minimum 3 100 $ et est actuellement en rupture de stock.

Daisy était emmitouflée pour le temps plus froid et portait une combinaison colorée de pantalons bleus, une veste rose et blanche floue, des bottes de pluie roses et un casque bleu bébé. Son père portait des sweats bleu foncé et une veste en sherpa beige avec des détails vert forêt. Pendant ce temps, l’homme de 38 ans Idole américaine la juge était tout sourire alors qu’elle conduisait son vélo de couleur crème aux côtés de son fiancé et de sa fille.

Katy est restée au chaud dans un ensemble en tricot assorti blanc cassé qu’elle a associé à une veste en sherpa crème, des bottes qui ressemblaient à des Uggs et une casquette de baseball blanche. Elle a rendu hommage à sa fille en portant une chaîne autour du cou avec une jolie breloque marguerite dessus. Katy a régulièrement travaillé des marguerites dans ses looks et ses créations depuis l’accueil de son petit en août 2020. Quelques jours seulement après le deuxième anniversaire de Daisy en 2022, Katy a partagé une image de l’une des chaussures qu’elle a conçues pour sa collection Amazon, qui était décorée de plusieurs embellissements de marguerites. “Bien sûr, j’ai pris un talon et … l’ai recouvert de marguerites”, a-t-elle écrit.

Katy et Orlando ont gardé Daisy à l’écart des projecteurs, mais ont jailli de la joie de devenir parents ensemble. “C’était incroyable de vivre grand et sauvage”, a déclaré le hitmaker de “Firework” L’Officiel en 2021 sur sa vie avant la parentalité. “Mais parfois, il est agréable de simplement lancer la balle dans l’herbe et de regarder votre fille rire des joies simples du chien qui vient et la ramène.”

Plus tôt cette année-là, Katy a déclaré que devenir mère était “la meilleure décision” qu’elle ait jamais prise lors de sa visite Jimmy Kimmel au Habitent!. Parlant de devenir parent d’Orlando, elle a ajouté : “Il a été incroyable, incroyable et nous sommes tellement amoureux et tellement reconnaissants.”

