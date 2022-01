Orlando acquiert l’Autrichien Ercan Kara en tant que joueur désigné

Orlando City a marqué 50 buts lors de la saison régulière MLS 2021, 11e parmi toutes les équipes de la ligue. Ils étaient l’une des 15 équipes de la MLS avec un différentiel de buts positif (plus deux).

« L’acquisition d’Ercan est une excellente décision pour nous et nous sommes vraiment heureux de l’avoir en Floride centrale », a déclaré le vice-président exécutif des opérations de football d’Orlando City, Luiz Muzzi, dans un communiqué. « Sa taille et sa force font de lui une excellente cible pour nous à l’intérieur de la surface, mais ses compétences en font également une menace de l’extérieur. Nous pensons que sa polyvalence en haut va nous ouvrir de nombreuses opportunités en attaque. »

Kara, 26 ans, a signé un contrat de trois ans jusqu’en 2024, avec des options de club pour 2025 et 2026.

Orlando City SC a acquis l’attaquant Ercan Kara du Rapid Vienne dans la meilleure ligue autrichienne et il est sur le point de rejoindre les Lions en tant que joueur désigné.

