Orland Park étudie 3 nouveaux TIF pour stimuler le développement, le maire Keith Pekau déclare que les accords sont loin d’être conclus

Les responsables d’Orland Park envisagent la création de trois nouveaux districts de financement par augmentation d’impôts dans le but de stimuler le réaménagement de propriétés, notamment l’ancien siège social et l’usine d’Andrew Corp., selon les documents du village et le maire Keith Pekau.

Pour l’instant, Orland Park et les promoteurs étudient la question et ont embauché un consultant pour déterminer si les trois sites sont éligibles à la désignation TIF en vertu de la loi de l’État.

Parallèlement à la propriété Andrew Corp., 10500 W. 153rd St., vacante depuis longtemps, le village étudie d’éventuels TIF pour accueillir le restaurant fermé Petey’s II à l’angle sud-ouest de La Grange Road et de la 159th Street, ainsi que l’ancien site de Terry’s. Lincoln-Mercury à l’angle sud-ouest de la 143e rue et de John Humphrey Drive, a déclaré Pekau.

Le conseil d’administration du village a voté en août pour s’engager à travailler sur d’éventuels projets de réaménagement des sites, et les promoteurs ont déjà mis de l’argent dans des fonds bloqués pour payer une partie des coûts.

Orland Park a également fait appel à son consultant TIF, SB Friedman Development Advisors, pour travailler sur l’éligibilité au TIF.

Pour être éligibles en vertu des statuts TIF de l’État, les propriétés doivent être déclarées « délabrées » en raison de facteurs tels que la dégradation, le manque de réaménagement et la baisse des recettes fiscales foncières.

Dans un district TIF, les impôts fonciers de tous les organismes gouvernementaux sont gelés aux niveaux au moment de la création du TIF et toute augmentation due à des valeurs foncières plus élevées, l’augmentation, est utilisée pour payer des améliorations ou des incitations. Les districts TIF expirent généralement après 23 ans mais peuvent être prolongés jusqu’à 35 ans

D’autres organismes fiscaux, tels que les districts scolaires, ne voient pas d’augmentation des recettes fiscales foncières provenant de tout développement avant l’expiration du TIF, et n’ont pas de part de l’argent de la taxe de vente d’une communauté que le réaménagement pourrait créer.

Pekau a déclaré que les propriétés sont vacantes ou ont peu de développement, générant peu de recettes fiscales foncières.

Les quartiers TIF possibles conduisent à discussion animée lors d’une récente réunion du High School District 230.

Mohammed Jaber, membre du conseil d’administration, a déclaré que les responsables d’Orland Park devraient suspendre tout nouveau TIF et que ces nouveaux districts « redirigeraient des millions de dollars d’impôts fonciers vers un « fonds d’incertitude » réservé aux écoles locales, a indiqué la bibliothèque d’Orland Park. , le district de protection contre les incendies d’Orland et le village d’Orland Park.

Jaber a été réprimandé par la présidente du conseil d’administration du district 230, Lynn Zeder, qui a déclaré avoir parlé avec des médias en dehors de son autorité « sur une question dans laquelle le conseil d’administration est impliqué dans des procédures sensibles avec le village ».

Pekau a déclaré jeudi que « je dirais qu’elles sont loin d’être des propositions à ce stade ».

« Ils sont loin d’être proposés », a-t-il déclaré.

Deux promoteurs sont impliqués dans les trois propriétés, JD Real Estate, basé à Chicago, contrôlant la propriété de 38 acres où se trouve Petey’s II ainsi que les 8,3 acres où se trouvait le concessionnaire automobile.

L’entreprise, en décembre 2023, a placé 100 000 $ dans deux fonds bloqués pour aider à payer certains coûts associés aux études de faisabilité, étant entendu que les comptes devront peut-être être reconstitués.

L’ancienne propriété Andrew Corp. de 74 acres est contrôlée par Orland Park Lake Ventures LLC de Hollande méridionale, selon les documents du village. Il a mis 85 000 $ en dépôt pour aider à payer les coûts associés à l’étude des éventuels districts TIF, selon des documents de décembre.

La propriété Andrew avait été envisagée pour deux lotissements différents, mais les plans ont été sabordés en raison de problèmes environnementaux.

Andrew a été racheté à un moment donné par CommScope, qui a assumé le coût financier de l’élimination des contaminants, un sous-produit de la fabrication qui a duré plusieurs décennies.

Avant que les sols pollués ne soient découverts et que la récession économique n’arrive en 2008, un vente de la propriétéjuste au nord de la station Metra de la 153e rue, était en chantier. Le constructeur d’habitations Kimball Hill a planifié le lotissement Cherry Ridge avec 230 maisons unifamiliales, villas et maisons de ville.

En mai 2019, l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois a déclaré à CommScope que le terrain était suffisamment nettoyé pour permettre un usage commercial ou industriel, mais pas pour le logement.

Pekau a déclaré que la création d’un district TIF pourrait financer le nettoyage de l’environnement. Il a déclaré qu’Orland Park Lake Ventures finance des sondages de sol « pour découvrir exactement de quoi il s’agit » en termes de contamination.

Andrew Corp. possédait 600 000 pieds carrés d’espace de bureaux et de fabrication sur le site, démoli il y a plusieurs années.

Après qu’un accord avec Kimball Hill n’ait pas abouti, un autre acheteur a été sélectionné, mais des tests effectués fin 2008 ont révélé la contamination du sol et la propriété a été retirée du marché. Ce terrain reste zoné à usage résidentiel, même si des maisons ne peuvent y être construites à moins que des travaux de nettoyage plus approfondis ne soient effectués.

Pekau a déclaré qu’Orland Park Lake Ventures pourrait réaliser un développement commercial sur le site, mais a déclaré qu’il pourrait être nettoyé au point que les maisons seraient autorisées par l’EPA de l’État, et il a déclaré que le promoteur envisageait des maisons sur la propriété.

Des équipements tels que des câbles coaxiaux et des antennes ont été fabriqués dans l’usine pendant des décennies, et les fabricants, dont Andrew, ont utilisé des produits chimiques tels que le trichloroéthane pour nettoyer et éliminer la graisse des métaux, mais l’utilisation de ces produits chimiques a été progressivement abandonnée pour des raisons de santé. Andrew avait déclaré qu’elle utilisait du trichloroéthane pour nettoyer les antennes, un processus effectué à l’extérieur de l’usine.

Au début du processus, Andrew, dans une lettre aux résidents voisins, a déclaré qu’il y avait « peu ou pas de possibilité que le public ait un contact prolongé » avec les produits chimiques. Les analyses de sol prélevées dans les cours des maisons voisines n’ont montré aucune contamination.

