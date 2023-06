Orla Sloan: Une femme a épargné la prison après avoir harcelé et harcelé le footballeur Mason Mount après une aventure d’un soir

Un mannequin qui a traqué le milieu de terrain anglais Mason Mount après une aventure d’un soir et harcelé ses coéquipiers de Chelsea a été épargné de prison hier.

Orla Sloan, qui se faisait appeler « Devil Baby », a été « aspirée dans un monde de gratification instantanée », et même sa mère a déclaré qu’elle était « accro » aux médias sociaux, a déclaré un tribunal.

Le joueur de 22 ans avec 81 000 abonnés Instagram a utilisé 21 numéros de téléphone différents pour bombarder Mount, Ben Chilwell et Billy Gilmour de messages.

Mount, 24 ans, a déclaré qu’il était terrifié qu’elle apparaisse sur le terrain d’entraînement de Chelsea à Cobham, dans le Surrey. Gilmour, 21 ans, qui a déménagé à Brighton et Hove Albion l’année dernière, a déclaré qu’il était traumatisé et ne pouvait pas dormir.

Sloan a été condamné hier à une peine de 12 semaines avec sursis pendant 18 mois et purgera 30 jours de réadaptation et 200 heures de travail non rémunéré.

Elle doit payer aux footballeurs millionnaires un total de 1 100 £ d’indemnisation et a reçu une ordonnance d’interdiction l’empêchant de les contacter. Son avocat, Michael Cogan, a déclaré aux magistrats de Westminster: «Elle avait été aspirée dans un monde de gratification instantanée obtenue uniquement en étant vue avec d’autres personnes plus prospères qu’elle-même. En conséquence, elle est obsédée par son apparence et par la façon dont elle se sent que les autres la voient.

« C’est une jeune femme entreprenante ; elle n’est pas paresseuse. Elle a décidé de se lancer en tant que ce qu’on appelle une influenceuse sociale. C’est dans ce contexte qu’elle est venue rencontrer M. Mount. Pour elle, ça a dû être assez éblouissant. Pour Mme Sloan, les liens sociaux superficiels ont plus d’importance et remplacent la dure réalité de la vie.

Une audience précédente a été racontée que Sloan avait rencontré les footballeurs lorsque Chilwell avait invité son amie à une fête chez lui via un message Instagram. Après la fête, elle et Mount ont couché ensemble une fois.

Jason Seetal, poursuivant, a déclaré que le couple avait continué à parler pendant six mois avant que Mount ne décide que la relation « n’allait pas évoluer vers quelque chose de plus » et coupe le contact. « Après cela, Mount a été soumis à un bombardement de messages », a ajouté M. Seetal.