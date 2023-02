Orion Health obtient les accréditations HITRUST et DirectTrust

Orion Health, dont le siège est en Nouvelle-Zélande, a acquis des références de sécurité majeures pour deux de ses offres logicielles, se plaçant parmi les rangs des organisations reconnues pour donner la priorité aux pratiques de sécurité.

DE QUOI S’AGIT-IL

Sa plateforme de gestion de la santé des populations et de médecine de précision, Amadeus, a été certifiée pour la sécurité de l’information par HITRUST. Amadeus fournit aux professionnels de la santé un soutien cognitif en temps réel pour prendre les meilleures décisions possibles sur le lieu de soins. Il est capable d’agréger les données et possède une capacité de confidentialité qui permet un accès contrôlé aux informations du patient en fonction des rôles de l’utilisateur et de la sensibilité des données du patient.

Selon HITRUST, le statut de certification de deux ans signifie que la plate-forme respecte les réglementations clés et les exigences définies par l’industrie et gère les risques de manière appropriée. « Le fait qu’Amadeus d’Orion Health ait obtenu la certification HITRUST basée sur les risques sur 2 ans atteste de la haute qualité de leur programme de gestion des risques liés aux informations et de conformité », a déclaré Bimal Sheth, vice-président exécutif de HITRUST pour le développement des normes et les opérations d’assurance.

Pendant ce temps, la plate-forme Communicate d’Orion Health a également reçu une accréditation complète via le programme d’accréditation DirectTrust pour les fournisseurs de services d’informations sur la santé (HISP). La solution logicielle facilite la communication protégée entre les patients, les prestataires de soins de santé et les organisations sur les ordinateurs de bureau et les systèmes EMR.

Suite à un audit, Communicate s’est avéré entièrement conforme à la norme Direct et aux exigences du cadre de sécurité et de confiance DirectTrust. « L’accréditation DirectTrust HISP certifie qu’une organisation a établi et maintenu un niveau de confiance supérieur pour ses parties prenantes, ce qui est une distinction importante », a déclaré Scott Stuewe, président et chef de la direction de DirectTrust.

LE CONTEXTE PLUS LARGE

Orion Health renforce son profil de sécurité car le secteur de la santé est également à la recherche de fournisseurs qui peuvent aider à renforcer leurs défenses face aux menaces de cybersécurité croissantes.

L’année dernière, le secteur de la santé figurait parmi les trois secteurs les plus attaqués au monde, à côté de l’éducation et du gouvernement, sur la base d’un rapport par Check Point Research. Aux États-Unis, par exemple, chaque organisation de santé a subi en moyenne 1 410 cyberattaques par semaine, soit 86 % de plus que les attaques enregistrées en 2021.

ENREGISTREMENT

« La gestion de données importantes entre nos employés, nos cliniciens et nos plateformes de science des données s’accompagne d’une grande responsabilité. Cela signifie que la sécurité des informations est de la plus haute importance pour nous chez Orion Health. Ces certifications témoignent de notre engagement envers la sécurité des données et de notre expertise technique de pointe. infrastructure soutenant les clients partout dans le monde », a déclaré le RSSI d’Orion Health, Grant Anthony, dans un commentaire.