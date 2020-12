BALTIMORE: Le joueur de deuxième but partant Hanser Alberto a été libéré mercredi par les Orioles de Baltimore, qui ont accepté des contrats d’un an avec le receveur Pedro Severino et le joueur de champ intérieur Yolmer Snchez.

Severino recevra 1 825 000 dollars et Snchez 1 million de dollars. Baltimore a également conclu des accords d’un an évitant l’arbitrage avec le droitier Shawn Armstrong (825 000 $) et le joueur de champ intérieur Pat Valaika, qui gagneront 875 000 $ dans les majors et 300 000 $ chez les mineurs.

Le cogneur des Orioles Trey Mancini et le voltigeur Anthony Santander se sont vus offrir des contrats pour 2021 avant la date limite de mercredi soir. Mancini a raté son traitement pour le cancer du côlon la saison dernière. Il a frappé .291 avec 35 circuits et 97 points produits en 2019.

Alberto, 28 ans, qui serait éligible à l’arbitrage salarial, devient à la place un agent libre. Il a frappé .283 avec trois circuits, 22 points produits et un .698 OPS en 54 matchs au cours de la saison écourtée par la pandémie. Il a gagné 611 111 $ au prorata de son salaire de 1,65 million de dollars.

Severino a frappé .250 avec cinq circuits, 21 points produits et un .710 OPS.

Snchez a remporté un gant d’or sur la deuxième base avec les White Sox de Chicago en 2019. Pourtant, il a été coupé par Chicago la dernière saison morte et a passé une grande partie de cette année avec les Giants de San Francisco, qui l’ont libéré en août. Il a re-signé avec les White Sox avant d’être réclamé des dérogations par Baltimore fin octobre.

Snchez n’avait que 21 aux chauves-souris dans la Ligue majeure la saison dernière, tous avec les White Sox.

Armstrong a été 2-0 avec une MPM de 1,80 en 14 matchs de 15 manches cette année.

Valaika a frappé .277 avec huit circuits, 16 points produits et un .791 OPS en 52 matchs pour Baltimore la saison dernière.

___

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP_Sports