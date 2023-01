Oriol Soldevila: détenteur d’un abonnement à Barcelone sur son triplé “spécial” contre les géants de la Liga | Nouvelles du football

Ce n’est pas souvent qu’un détenteur actuel d’un abonnement à Barcelone réussit un triplé contre eux, mais c’est exactement ce qui s’est passé mercredi soir.

Oriol Soldevila, un ancien milieu de terrain de Birmingham City qui joue maintenant dans le troisième niveau du football espagnol, est devenu le premier joueur à marquer trois buts contre le club catalan depuis Kylian Mbappe il y a deux ans.

L’ancien jeune joueur de Barcelone, âgé de 21 ans, jouait pour le CF Intercity dans la Copa del Rey alors que l’équipe de Xavi s’imposait avec une victoire 4-3 après prolongation.

“Mercredi a été très spécial pour moi et pour l’équipe”, a déclaré Soldevila Sky Sports Nouvelles. “J’étais à Barcelone pendant deux ans et ce fut une expérience incroyable.

“Toute ma vie, j’ai été membre du Barca. Vous payez un devis annuel pour avoir une place dans le stade et quand je suis de retour, je vais au match avec mon père et ma famille.”

Barcelone a mené à trois reprises dans le temps réglementaire grâce à des buts de Ronald Araujo, Ousmane Dembele et Raphinha mais à chaque fois Soldevila a riposté. Ansu Fati a marqué le vainqueur en prolongation pour éviter une énorme surprise.

“Quand le troisième but est entré, j’ai pu voir la réaction dans les tribunes. C’était comme oh mon dieu, c’est incroyable”, a poursuivi Soldevila.

“En prolongation, ils étaient si frais et nous étions un peu plus fatigués. Ils passaient le ballon et passaient le ballon.”

L’un des amis proches de Soldevila est le gardien barcelonais Arnau Tenas, qui était sur le banc des visiteurs.

“J’ai joué avec Ansu Fati, Alejandro Balde et Arnau est l’un de mes meilleurs amis. Je connais aussi Eric Garcia”, a-t-il déclaré.

“J’ai échangé mon maillot avec Raphinha sur le terrain. Le maillot que je voulais était d’Arnau et il me l’a donné et il m’a aussi donné le maillot de Pedri. Pedri n’était pas là mais il l’a apporté de Barcelone, donc j’avais trois maillots.”

Soldevila a quitté Barcelone pour Birmingham avant de déménager à Alicante pour jouer pour le CF Intercity.

“Birmingham a été une expérience incroyable”, a-t-il déclaré. “Nous avons remporté la ligue (des jeunes) puis nous sommes passés en Premier League 2. C’était une norme difficile.

“J’ai beaucoup appris en Angleterre sur la vie de footballeur mais aussi sur l’aspect physique du jeu.”