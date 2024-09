Original Sin’ dévoile sa date de sortie et sa bande-annonce

Dexter : Le péché originel La première du film est prévue pour le 13 décembre en streaming et à la demande sur Paramount+ avec les abonnés Showtime et à l’international ; la première en linéaire aura lieu deux jours plus tard. Regardez la bande-annonce officielle ci-dessus.

« Je suis un tueur, mais je ne suis pas né comme ça ; j’ai été fait comme ça », déclare Michael C. Hall, le personnage original de Dexter à la télévision, en voix off dans le clip. Hall racontera le monologue intérieur dans la tête du tueur en série en formation dans le préquel.

La bande-annonce donne vraiment le ton de l’histoire des origines de Dexter avec tous les éléments les plus funky des années 1990, de la musique à la mode, en passant par les meubles et même la magnifique moustache, comme celle que porte Patrick Dempsey. Tout ce qui est ancien redevient nouveau, alors ne soyez pas surpris si l’époque continue d’influencer les tendances de la mode. Mais sérieusement, plus personne n’a besoin de ces canapés marron. Ils démangeaient trop.

Créée par Clyde Phillips, la série dramatique originale de 10 épisodes se déroule à Miami en 1991 et suit Dexter (Patrick Gibson), alors qu’il passe du statut d’étudiant à celui de tueur en série vengeur. Lorsque ses pulsions sanguinaires ne peuvent plus être ignorées, Dexter doit apprendre à canaliser sa noirceur intérieure. Avec les conseils de son père, Harry (Christian Slater), il adopte un code conçu pour l’aider à trouver et à tuer des personnes qui méritent d’être éliminées de la société sans apparaître sur le radar des forces de l’ordre. C’est un défi particulier pour le jeune Dexter alors qu’il commence un stage de médecine légale au sein du département de police métropolitaine de Miami.

Dexter : Le péché originel Le casting comprend également Dempsey dans le rôle du capitaine Aaron Spencer, Molly Brown dans le rôle de Debra Morgan, James Martinez dans le rôle d’Angel Batista, Christina Milian dans le rôle de Maria LaGuerta, Alex Shimizu dans le rôle de Vince Masuka, Reno Wilson dans le rôle de Bobby Watt et une invitée spéciale, Sarah Michelle Gellar dans le rôle de Tanya Martin. Amanda Brooks jouera à nouveau le rôle de l’ex-femme du capitaine Aaron Spencer qui partage la garde de leur fils, Nicky.

La série est produite par Clyde Phillips et produite par Showtime Studios et Counterpart Studios. Les producteurs exécutifs incluent également Scott Reynolds, Michael C. Hall, Mary Leah Sutton, Tony Hernandez et Lilly Burns, la série étant produite par Robert Lloyd Lewis. Michael Lehmann est producteur exécutif directeur. La série est distribuée par Paramount Global Content Distribution en dehors des marchés Paramount+.