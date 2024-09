Original Sin’ dévoile la première bande-annonce de sa série préquelle

Dexter Morgan est de retour dans la première bande-annonce de la série sur l’histoire des origines Dexter : Le péché originel.

La série diffusée par Paramount+ et Showtime a également dévoilé sa date de diffusion : le vendredi 13 décembre en streaming et le dimanche 15 décembre à l’antenne. La série inclut Michael C. Hall, la star de la série originale, dans le rôle de la voix intérieure du jeune tueur en série en formation.

La série se déroule à Miami en 1991 et suit le jeune Dexter (Patrick Gibson) « alors qu’il passe du statut d’étudiant à celui de tueur en série vengeur. Lorsque ses pulsions sanguinaires ne peuvent plus être ignorées, Dexter doit apprendre à canaliser sa noirceur intérieure. Avec les conseils de son père, Harry (Christian Slater), il adopte un code conçu pour l’aider à trouver et à tuer des personnes qui méritent d’être éliminées de la société sans apparaître sur le radar des forces de l’ordre. C’est un défi particulier pour le jeune Dexter alors qu’il commence un stage de médecine légale au sein du département de police métropolitaine de Miami. »

Le péché originel avec également Patrick Dempsey, Molly Brown, James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu, Reno Wilson et l’invitée spéciale Sarah Michelle Gellar.

La série fait revenir le showrunner Clyde Phillips, qui était le showrunner des quatre premières saisons acclamées de la série originale.

La série est actuellement en production à Los Angeles pour sa première saison de 10 épisodes. En plus de Phillips et Hall, les producteurs exécutifs incluent également Scott Reynolds (Jessica Jones), Mary Léah Sutton (Resident Evil)Tony Hernandez (Émilie à Paris) et Lilly Burns (Poupée russe)la série étant produite par Robert Lloyd Lewis (L’avocat de Lincoln). Michael Lehmann (Bruyères) agit en tant que producteur exécutif directeur.