Original Sin’ avec Patrick Gibson et Christian Slater

Getty, Ted Ely

Le tueur en série télé préféré des États-Unis est de retour !

Dexter : le péché originel (anciennement connu sous le nom Dexter : origines) a choisi la famille Morgan : Patrick Gibson (Ombre et os) incarnera un jeune Dexter Morgan ; Christian Slater (Monsieur Robot) jouera son père Harry Morgan ; et Molly Brown (Année senior) incarnera la sœur cadette de Dexter, Debra Morgan. La série sera disponible sur Paramount+ avec Showtime.

Dans la série originale Dextre, qui a duré 8 saisons sur Showtime, Michael C. Hall a dépeint l’analyste titulaire des éclaboussures de sang le jour, le tueur la nuit. Son père adoptif Harry était joué par James Remar et sa sœur Deb était jouée par Jennifer Carpenter.

Dextre Le vétéran Clyde Phillips reviendra en tant que showrunner et producteur exécutif de la série préquelle de 10 épisodes qui se déroule 15 ans avant les événements de Dextre.

Dexter : le péché originel suit Dexter (Gibson) en 1991 à Miami, en tant qu’étudiant en transition vers un tueur en série en formation. Lorsque ses pulsions sanguinaires ne peuvent plus être ignorées, Dexter trouve réconfort et compréhension auprès d’Harry. En tant que seul confident, il enseigne à Dexter un code conçu pour l’aider à trouver et à tuer des personnes qui méritent de mourir, tout en évitant de se faire arrêter par les forces de l’ordre. C’est un défi particulier pour le jeune Dexter alors qu’il commence un stage de médecine légale au service de police du métro de Miami.

Dexter : le péché originel est produit par Clyde Phillips et produit par Showtime Studios et Counterpart Studios. Scott Reynolds a également des EP aux côtés de Michael C. Hall, Mary Leah Sutton, Tony Hernandez, Lilly Burns, avec Robert Lloyd Lewis comme producteur. Michael Lehmann sera producteur exécutif sur le projet qui le réunira avec Slater, qu’il a réalisé dans le film de 1989. Bruyères.

Pour Showtime Studios, la série est supervisée de manière créative par Gary Levine et Urooj Sharif, avec une production supervisée par Tara Power. Le projet est distribué par Paramount Global Content Distribution en dehors des marchés Paramount+.