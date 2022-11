Originaire de La Salle, l’auteur James Janko discutera du livre le plus récent à l’IVCC – Shaw Local

James Janko, natif de La Salle et auteur, discutera de son livre le plus récent, “Ce dont nous ne parlons pas”, à midi le mercredi 7 décembre, dans CTC124-125 au Illinois Valley Community College.

L’événement au Ralph Scriba Conference Center est gratuit et ouvert au public.

Janko est l’auteur de deux romans primés, “Buffalo Boy and Geronimo” et “The Clubhouse Thief”. Ses nouvelles ont été publiées dans The Sun, Massachusetts Review et Eureka Literary Magazine, entre autres.

Son histoire, “Fallujah in a Mirror”, a remporté le Jeff Sharlet Memorial Award et a été publiée par The Iowa Review. « What We Don’t Talk About » sera publié fin novembre par University of Wisconsin Press.

Le roman se déroule dans la fiction Orville, Illinois, un bucolique, charmant et presque Norman Rockwellesque – si vous êtes blanc. Mais comme de nombreuses villes du Midwest dans les années 1960, c’est une ville «au coucher du soleil» – un endroit où les Noirs américains n’ont pas le droit d’entrer ou de rester après la tombée de la nuit.

La femme la plus aventureuse de la ville, Cassie Zeul, est une paria parce qu’elle n’a pas de mari et prend un amant occasionnel. Son fils, Gus, guidé par sœur Damien, aspire à être prêtre, mais il est de plus en plus submergé par son engouement pour Pat Lemkey – qui est elle-même attirée par Jenny Biel, considérée par beaucoup comme la plus belle fille de la ville.

Le meilleur ami de Gus, Fenza Ryzchik Jr., un tyran quelque peu notoire qui cherche désespérément l’attention de son père, déteste les «personnes de couleur», ne pense pas en connaître et est certain qu’il pourra convaincre Jenny de l’épouser un jour – sans se rendre compte que son mère dévote s’est fait passer pour blanche toute sa vie.

Les événements atteignent leur paroxysme lorsqu’une religieuse en visite du Sud amène un ami afro-américain avec elle à la messe de minuit la veille de Noël.

Les rêves et les désirs de ces personnages se heurtent et se croisent alors qu’ils naviguent dans la vie et la maturité dans le Midwest rural.

Entre les mains magistrales de Janko, l’obscurité – des préjugés, des privilèges et du pouvoir – qu’ils ne reconnaissent même pas menace de submerger leur vie et leurs projets d’avenir. Le roman nous oblige, ainsi que ses personnages, à reconnaître le coût de cacher notre vrai moi et de juger les autres en fonction de la couleur de leur peau ou du désir de leur cœur.