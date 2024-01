“Origin” n’est pas vraiment un film

L’une des nombreuses bêtises provoquées par l’ère des médias sociaux est l’incapacité de distinguer un grand film d’une multitude d’idées abrégées et convaincantes qui ne constituent pas une seule pensée cohérente. C’est ainsi que beaucoup de gens en sont venus à comprendre et à discuter de vérités complexes – à travers des rafales de déclarations superficielles qui ne mènent qu’à d’autres discussions sans rapport.

Ce n’est pas synonyme d’art de qualité. Et comme nous sommes honnêtes, cela ne donne pas non plus lieu à des conversations productives. Mais c’est l’époque dont sortent de nombreux films et émissions de télévision, y compris le insipide d’Emerald Fennell.Brûlure de sel” et Sam Levinson est tout aussi creux “L’idole», sont nés et ont dans de nombreux cas prospéré.

De nombreux longs métrages dramatiques de la scénariste-réalisatrice Ava DuVernay se heurtent au même problème. Son dernier, « Origin », ne fait pas exception.

Alors que certains travaux de ses homologues blancs subsistent sur «vibrations seulement» formules, DuVernay, qui est Noir, a sculpté presque toute une carrière cinématographique dramatique à partir de récits qui soulignent simplement les préjugés et réduisent trop souvent les personnages à des symboles (d’oppression ? de résistance ?) plutôt qu’à de véritables personnes.

Par exemple, « Selma » de 2014 a à peine soutenu des personnages historiques mythiques, tandis que « Une ride dans le temps » de 2018 a tenté de manière déconcertante d’en faire trop et pas assez en même temps. À cette fin, il est facile de comprendre pourquoi DuVernay aurait pu être considéré comme approprié pour adapter le best-seller 2020 d’Isabel Wilkerson « Caste : Les origines de nos mécontentements », qui propose une théorie complexe sur la race et le système mondial des castes.

Image ouverte modale En tant qu’Isabel Wilkerson, la grande Aunjanue Ellis-Taylor a beaucoup de choses à affronter dans “Origin”, mais cela ne suffit pas pour surmonter un récit en difficulté. Atsushi Nishijima/Avec la permission de NEON

Le livre de Wilkerson a fait l’objet d’une renommée, mais il a également été critiqué pour aplatir certaines matières et mettre en évidence des problèmes déjà compris sans faire avancer la conversation. Et une grande partie du travail cinématographique de DuVernay souffre du même problème.

C’est peut-être pour cela que le cinéaste a décidé de faire non pas une adaptation stricte du livre de Wilkerson, mais plutôt un film sur l’auteur qui en propose essentiellement les idées.

Mais cela nécessite que DuVernay crée un personnage de Wilkerson qui pourrait guider le public à travers ses pensées complexes et emmener les téléspectateurs dans son voyage à travers le monde – en particulier en Inde, où la caste est un aspect déterminant de la vie – pour prouver que la caste, et pas seulement le racisme, est la racine du problème, et c’est quelque chose que nous partageons tous.

Si vous êtes déjà perdu rien qu’en lisant cela, vous ne survivrez peut-être pas à ce film. DuVernay peut être félicité pour avoir adopté un concept ambitieux. En effet, elle était félicité en septembre, lorsque « Origin » a reçu une standing ovation de neuf minutes à la Mostra de Venise. Mais cela aurait plus de sens si le film se réalisait réellement.

D’une part, construire des personnages complexes n’est pas exactement le point fort du réalisateur. Cela est aggravé ici par le fait que “Origin” n’a pas d’histoire réelle et qu’il est basé sur un livre de théorie du labyrinthe et moins sur une personne singulière aux prises avec ladite théorie.

Image ouverte modale Emily Yancy et Jon Bernthal incarnent des personnages qui semblent importants dans la vie d’Isabel, mais qui sont dessinés d’une manière qui n’informe guère son personnage. Atsushi Nishijima/Avec la permission de NEON

Si vous n’arrivez toujours pas à comprendre ce qu’est réellement « Origine » à propos après avoir lu jusqu’ici, c’est parce qu’il ne s’agit finalement de rien du tout. Cela ne ressemble pas non plus à un film complet. Mais vous méritez quelques détails sur l’intrigue, alors voilà.

L’histoire de DuVernay repose principalement sur Isabel, interprétée consciencieusement par la grande Aunjanue Ellis-Taylor. Accablée par le chagrin après la mort de son mari (Jon Bernthal) et de sa mère (Emily Yancy) ― deux personnages qui révèlent à peine qui est Isabel et auxquels le film accorde par ailleurs peu d’attention ― Isabel se lance dans une quête pour démystifier le sujet de course.

En fait, ce n’est pas tout à fait vrai ; ce ne sont pas seulement ces pertes familiales qui motivent Isabel. L’histoire démarre peu de temps après Meurtre de Trayvon Martin, un événement qui perturbe naturellement Isabel et que DuVernay décrit inexplicablement dans son intégralité en haut du film, même en utilisant les véritables appels au 911. Elle fait ça, je suppose, pour souligner ? Mais cela ne fait que paraître gratuit.

De nombreux publics, en particulier les fans du travail de DuVernay, connaissent probablement ce qui est arrivé à Martin. Il n’est donc pas nécessaire de le recréer à l’écran, ni pour convaincre votre public, ni pour propulser le personnage. Mais la subtilité n’est pas vraiment dans la timonerie de DuVernay.

Le message est généralement ce qui est au premier plan, même s’il n’est pas clair. À un moment donné, Isabel nettoie la maison de sa mère et appelle un plombier (un Nick Offerman au hasard) qui vient porter une casquette MAGA. La caméra veille à se concentrer sur son chapeau, et Isabel ne peut pas vraiment détourner le regard. Mais rien n’en est dit.

Image ouverte modale Pour l’une de ses scènes les plus époustouflantes visuellement, “Origin” rappelle les autodafés de livres nazis dans les années 1930 en Allemagne. Atsushi Nishijima/Avec la permission de NEON

Ils commencent juste à parler des parents décédés l’un de l’autre. Ensuite, nous quittons cette scène, de manière déconcertante.

Ce qui manque à “Origin” dans l’intrigue, il le compense par des réflexions sur la race et la caste à l’échelle mondiale qu’il souhaite que le public prenne également en compte. Nous voyons les voyages et les conversations d’Isabel à travers le monde pour en savoir plus, le plus impressionnant étant mis en lumière par la conception de la production dans ces lieux.

Le film couvre tout, de l’Allemagne nazie étudiant les lois américaines Jim Crow pour appliquer son propre système d’oppression à la façon dont le colorisme affecte le système des castes en Inde de la même manière qu’aux États-Unis. Tout cela vient des recherches de Wilkerson et soutient « Origine ». », bien qu’en tremblant.

C’est juste… c’est juste que c’est beaucoup. Cela ne veut pas seulement dire que les thèses sont lourdes. Transformer le livre de Wilkerson en une expédition narrative pour comprendre la race crée le sentiment que cela va peut-être résoudre le problème d’ici la fin du film. Ce qui rend le travail de Wilkerson si intrigant, c’est qu’il suscite la réflexion et la conversation. (En 2020, vous ne pouviez vraiment aller nulle part sans que quelqu’un mentionne ce livre.)

« Origine » n’a pas vraiment le même effet, car l’aspect protagoniste et la théorie contemplative sont tous deux trop minces. Le contenu du livre lui-même mériterait une étude beaucoup plus approfondie et plus complexe. Peut-être qu’un documentaire où ces idées pourraient vraiment respirer aurait été plus efficace.

Image ouverte modale Bien que DuVernay puisse être félicité pour avoir assumé l’ambitieux “Origin”, cela aurait plus de sens si le film avait réussi à être cohérent. Atsushi Nishijima/Avec la permission de NEON

Concevoir un récit sur ces idées didactiques nuit à la fois à l’histoire et aux idées.

Les moments où « Origin » devient plus intéressant et examine ces choses de près, sont rares, dans des échanges captivants et désordonnés. Un exemple est celui où Isabel dialogue avec Sabine (Connie Nielsen), une juive allemande qui rechigne à ce qu’elle perçoit comme Isabel confondant les Noirs américains asservis avec l’Holocauste.

Par coïncidence, Sabine dit également à Isabel qu ‘«un cadre n’est pas un livre», et il en va de même pour «Origin». Ce n’est pas assez un film.

Pourtant, ces conversations plus compliquées qui mettent Isabel et le public un peu mal à l’aise sont le seul domaine dans lequel « Origin » monte vraiment en flèche. Parce que, oui, la race et le racisme, ainsi que la caste, sont bien plus compliqués qu’on ne le dit souvent familièrement. Et ils doivent être représentés de cette façon. En fait, nous pourrions tous comprendre ce point au milieu des signaux de vertu endémiques d’aujourd’hui.

Même une conversation lors d’un repas entre Isabel et sa cousine bien-aimée Marion (Niecy Nash-Betts) capture le caractère glissant des théories d’Isabel. (Marion dit quelque chose du genre « Explique-moi ça comme si j’avais quatre ans » et tu ne peux pas t’empêcher d’en rire.)

Il est toujours fascinant de voir un personnage – et, souvent, un cinéaste – se lancer dans une idée et ne se reposer que lorsqu’elle est formulée. C’est réel. Mais “Origin” ne semble jamais complètement formé, malgré la performance touchante d’Ellis-Taylor. Le personnage n’est pas bien développé, l’histoire non plus.

Image ouverte modale Malgré sa prémisse fascinante, “Origin” répète certains des problèmes les plus importants des travaux précédents du cinéaste. Atsushi Nishijima/Avec la permission de NEON

Bizarrement, le film comporte deux intrigues secondaires impliquant des couples réels impliqués dans la résistance qui auraient pu être leurs propres films. Ils ont même des nuances, des enjeux dramatiques, des impacts et des fins.

L’une de ces histoires concerne Irma Eckler et August Landmesser (Victoria Pedretti et Finn Wittrock) dans l’Allemagne nazie des années 1930. L’autre concerne Elizabeth et Allison Davis (Jasmine Cephas Jones et Isha Blaaker) dans Jim Crow South.

Leurs histoires, même sous cette forme condensée, sont si captivantes qu’il est facile de s’y laisser emporter. En les regardant jouer, vous oubliez qu’ils sont issus des recherches d’Isabel. Et quand le film revient sur Isabel, c’est presque comme si, Ugh, encore ça.

“Origin” donne l’impression d’aspirer à une histoire, mais celle qu’il contient est rare. Le film se perd en essayant de s’attaquer au texte de Wilkerson et oublie qu’il doit également être un récit complet. Pas un livre soigné, surtout pas avec ce sujet, mais un livre qui nécessite d’abandonner certaines choses du livre afin de naviguer comme un long métrage dramatique. Il lui faut encore un protagoniste en trois dimensions et un récit à l’appui.

Au fond, il fallait qu’il fasse ce qu’il a fait avec ces deux couples. Sans cela, « Origin » ressemble moins à un film qu’à une ébauche de film.

“Origin” est dans les salles de New York et de Los Angeles. Il s’étendra à certaines villes le 19 janvier.